Megaoperativo en la troncal Caracas: seis capturados y celulares robados recuperados

Un operativo realizado por las autoridades de Bogotá, entre la Policía y el Ejército, se llevó a cabo entre la avenida Jiménez y la calle 76, atravesando localidades como Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Los organismos de control realizaron acciones simultáneas dentro de estaciones de TransMilenio, en vías públicas, bodegas de reciclaje, pagadiarios y establecimientos abiertos al público.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, el objetivo principal era atacar delitos como el hurto y actividades ilegales que se vienen registrando en esta zona de la ciudad.

Uno de los principales resultados fue la captura de seis personas, dos de ellas fueron detenidas en las estaciones Calle 22 y Avenida Jiménez, luego de que las autoridades confirmaran que tenían órdenes judiciales vigentes por el delito de hurto.

Durante la jornada también se realizaron 310 registros a ciudadanos, 219 verificaciones de antecedentes y 80 revisiones de equipos móviles e IMEI, es decir, el número único que identifica cada celular. Las autoridades recuperaron siete teléfonos reportados como robados e incautaron más de una decena de armas blancas.

Recuperación de espacio público

Las autoridades también adelantaron inspecciones relacionadas con salud pública, convivencia e incautación de inmuebles.

En total, fueron intervenidos 19 establecimientos comerciales; como resultado, cinco bodegas de reciclaje fueron cerradas o suspendidas temporalmente, al igual que tres pagadiarios y dos casas de prostitución que, según las autoridades, presentaban irregularidades en su funcionamiento.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención ocurrió en una bodega de reciclaje ubicada en la calle 24, cerca de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Allí, encontraron tres puertas pertenecientes a kioscos y mobiliario público entregado por el Distrito a vendedores informales.

Las puertas estaban escondidas en un cuarto trasero y cubiertas con material reciclable. Tras el hallazgo, personal del Instituto para la Economía Social (IPES) llegó al lugar para identificar el mobiliario e iniciar el proceso de incautación. La actividad comercial de la bodega fue suspendida de inmediato.

La intervención también dejó otros resultados relacionados con recuperación urbana. Durante el despliegue, las autoridades identificaron a 15 carreteros, intervinieron nueve cambuches y recuperaron cerca de 30 metros cuadrados de espacio público que estaban ocupados de manera irregular.

Además, se recolectaron cuatro metros cúbicos de residuos en la zona intervenida, mientras que más de 1.200 personas participaron en jornadas de sensibilización y prevención desarrolladas por el Distrito.

En medio de los procedimientos, las autoridades también restablecieron los derechos de una menor de edad encontrada en un pagadiario ubicado en la calle 22. Este caso quedó en manos de las entidades competentes para garantizar su protección.

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El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que: “Estas intervenciones integrales nos permiten capturar delincuentes, recuperar celulares robados y cerrar establecimientos que facilitan actividades ilegales”.

Las autoridades anunciaron que este tipo de megaoperativos continuarán en otros corredores priorizados de Bogotá.

La administración distrital reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea 123, señalando que la información ciudadana sigue siendo clave para avanzar en investigaciones y capturas en la capital.