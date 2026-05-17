La CAR alertó que fenómeno de El Niño podría extenderse hasta 2027 y aumentar riesgos en Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que el fenómeno de El Niño podría prolongarse hasta comienzos de 2027, después de que las condiciones climáticas aumentaran 82% la probabilidad de darse este fenómeno.

Según los pronósticos entregados por el Ideam y el Ministerio de Ambiente, El Niño alcanzaría su punto más fuerte durante septiembre de este año y, posteriormente, coincidiría con la temporada de enero y febrero en la región Andina.

¿Qué impactos hay y en qué sectores?

La CAR afirmó que esta posibilidad podría extender también la presión sobre los sistemas de acueducto y sobre la capacidad energética del país, especialmente porque gran parte de la generación de electricidad en Colombia depende de las hidroeléctricas.

Además del impacto en los hogares, sectores como la industria y la agricultura podrían verse afectados por una menor disponibilidad de agua, esto podría traducirse en mayores costos de producción, afectaciones en cultivos y dificultades para mantener operaciones en algunas regiones.

El llamado a la acción

Para la CAR el panorama obliga a tomar decisiones desde ya. El director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, aseguró que el país no puede esperar a que los niveles de los embalses o las fuentes hídricas entren en una situación crítica para reaccionar.

“Insistimos en que las empresas de servicios públicos están obligadas a implementar sistemas de uso eficiente y ahorro de agua, y las administraciones municipales tienen el deber de analizar sistemas alternos de abastecimiento para garantizar la provisión de agua en los hogares”, señaló el funcionario.

Durante los últimos episodios de El Niño, varias regiones de Colombia enfrentaron incendios forestales, disminución de caudales en ríos y quebradas, problemas de abastecimiento y medidas de racionamiento.

En Bogotá y municipios cercanos, por ejemplo, el impacto sobre los embalses obligó a implementar restricciones en el consumo de agua durante varios meses.

Le puede interesar: Sindicato cuestiona nombramiento en Fiduprevisora y piden frenar designación de nuevo presidente

La CAR insistió en que las medidas institucionales no serán suficientes si no existe un compromiso ciudadano. La entidad pidió a los hogares adoptar desde ahora prácticas de ahorro como reducir el desperdicio, reutilizar agua cuando sea posible y moderar el consumo diario.