Tras críticas, MinHacienda defiende su estrategia de deuda: “está dando resultados concretos”

¿Por qué el salario mínimo 2026 debe estar “muy por encima” de la inflación?: esto dijo minHacienda. Crédito: Colprensa/ Getty Images

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió este jueves su estrategia de manejo de la deuda tras las críticas y cuestionamientos por la subasta de bonos TES por $ 6 billones, la mayor realizada a la fecha, a una tasa de hasta 14,7%.

El jefe de la cartera señaló que la estrategia está dando resultados concretos.

“La administración de la deuda pública no se puede leer exclusivamente en un momento coyuntural, sobre una emisión que tiene unas particulares y una coyuntura específica, presionada por el debate con el Banco de la República, sino que hay una visión nueva del manejo de la deuda que no se reduce a una colocación puntual”, explicó Ávila.

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De hecho, puntualizó que “Colombia ha avanzado de manera significativa en la consolidación de una estructura de deuda más sólida, más eficiente y menos vulnerable a los choques externos”, esto, enmarcado en “un entorno internacional marcado por altas tasas de interés, volatilidad cambiaria e incertidumbre financiera”.

El MinHacienda afirmó que han logrado estabilizar la deuda bruta de la Nación.

“Nuestro objetivo ha sido claro: estabilizar la deuda sobre el PIB, reducir riesgos y optimizar el costo de financiamiento de la Nación. Hoy podemos decir que esa estrategia está dando resultados concretos”, sentenció.

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Por otra parte, como lo anticipó esta emisora, el jefe de la cartera confirmó que confirmó que avanzan en la cancelación de los TRS (deuda en francos suizos) que ayudará a disminuir la deuda del país en $ 100 billones.