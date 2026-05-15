¿Quién es quién? Perfil y trayectoria de los 5 candidatos con mayor intención de voto para mayo 2026

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

Se sigue debatiendo sobre el panorama electoral en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 y, entre otras cosas, las encuestas han jugado un papel relevante en materia de analizar como votarían los ciudadanos del país en el marco de estos comicios.

Es allí en donde aparece un concepto clave: intención de voto. Así, encuestas reconocidas en el campo como Invamer o Guarumo han mostrado cuál candidato es que el lidera en este aspecto .

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De esta forma, y teniendo en cuenta las más recientes encuestas, en Caracol Radio le contamos cuál es el perfil y la trayectoria de los candidatos presidenciales que lideran en intención de voto a poco más de dos semanas de que se celebre la primera vuelta de las elecciones.

¿Quiénes son los cinco candidatos con mayor intención de voto para las presidenciales del 31 de mayo?

Pues bien, según las más recientes encuestas de Invamer (27 de abril) y Guarumo (30 de abril para el diario El Tiempo), los cinco candidatos con mayor intención de voto para las presidenciales del 31 de mayo son:

Iván Cepeda , junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué .

, . Paloma Valencia, junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo .

. Abelardo de la Espriella , junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo .

, . Sergio Fajardo , junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla .

, . Claudia López, junto a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huertas.

Según los datos arrojador por Invamer, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se ubicó como favorito en la primera vuelta, con el 44,3% de intención de voto; mientras Abelardo De La Espriella alcanza el 21,5% y Paloma Valencia el 19,8%. Más abajo aparecen Claudia López (3,6%), Sergio Fajardo (2,5%). El voto en blanco se ubica en 4,8%.

Por el lado de Guarumo, en su última encuesta para El Tiempo publicada el 30 de abril, Cepeda lidera con 38% de la intención de voto, seguido por de la Espriella con 23,9%. De terceras aparece Paloma Valencia con 22,8%, y los siguen Sergio Fajardo y Claudia López con el 2,5% y 2,4%, respectivamente.

¿Cuáles son los perfiles de estos candidatos?

En esta línea, le contamos cuál es el perfil y parte de la trayectoria de estos cinco candidatos presidenciales.

Iván Cepeda

El candidato Iván Cepeda llega a la primera vuelta este 31 de mayoluego de haber ganado la consulta del Pacto Histórico derrotando a Carolina Corcho.

Aunque se pensaba que iría a la consulta del Frente Por la Vida, el Consejo Nacional Electoral determinó que estaba inhabilitado por su previa participación en la del Pacto, motivo por el cual tomó la decisión de ir directamente al 31 de mayo.

Cepeda nació en Bogotá y cuenta con estudios de pregrado en filosofía (1987, Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria) y maestría en Derecho Internacional Humanitario (2002, Universidad Católica de Lyon, Francia).

Así mismo, cuenta con una amplia trayectoria en el Congreso siendo representante a la Cámara entre 2010 – 2014, senador entre 2014 – 2018, y reelecto para el período 2018 – 2022.

Finalmente, también cuenta con bagaje en diálogos con grupos armados, pues entre 2012 y 2016 hizo parte del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Entre 2014 y 2018 de los diálogos entre el Gobierno y el ELN, y entre 2015 y 2018, del proceso de sometimiento a la justicia entre el Gobierno y el llamado ‘Clan del Golfo’.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa. / Lina Gasca Ampliar Iván Cepeda. Foto: Colprensa. / Lina Gasca Cerrar

Abelardo de la Espriella

De la Espriella inscribió su candidatura presidencial con el movimiento ‘Defensores de la Patria’.

Además, es un reconocido abogado penalista, “dueño de la firma ‘De Espriella Lawyers’ que ha actuado por años en la defensa de diferentes personalidades de la vida política y de la vida nacional”, dice la fundación Pares. De la Espriella fundó esta firma en 2002.

Adicionalmente, tiene un máster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Ampliar Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Cerrar

Paloma Valencia

Paloma Valencia tiene 50 años y es oriunda del departamento de Cauca. Nació en Popayán, y es hija del también excongresista Ignacio Valencia López, así como nieta del expresidente Guillermo León Valencia.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ganó el pasado domingo, 8 de marzo, la Gran Consulta por Colombia. Se puso por encima de Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y otros precandidatos de la derecha y centro-derecha con 2,563,975 votos. Finalmente, se decantó por Oviedo como su fórmula presidencial.

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Valencia estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes; realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. Además, no es la primera vez que aspira la Presidencia, pues en 2018 fue precandidata, año en el que Iván Duque fue elegido presidente.

En su etapa en el Congreso ha sido senadora desde el 2014 de forma continua.

Paloma Valencia. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Ampliar Paloma Valencia. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Cerrar

Sergio Fajardo

El candidato Sergio Fajardo, que no es la primera vez que emprende la carrera presidencial, pues ya lo había hecho en 2018 y 2023, se lanza otra vez, esta vez con el aval del partido político Dignidad y Compromiso, que cofundó él mismo en 2023.

Fajardo, además, es “matemático y exprofesor universitario nacido en Medellín (19 de junio de 1956), fue alcalde de la ciudad (2004-2007) y gobernador de Antioquia (2012-2015)”, explicó Pares.

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En su faceta como profesor, Fajardo “trabajó en diversas instituciones científicas en Colombia, como el Consejo Nacional de Ciencias Básicas (transformado en 2019). Posteriormente, en 2016 y 2019, se desempeñó como profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos”, explicó el Tecnológico de Monterrey.

Y agregaron: “En 1999 fundó el movimiento cívico Compromiso Ciudadano, con el cual fue elegido alcalde de Medellín para el periodo 2004–2007″.

Sergio Fajardo. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Ampliar Sergio Fajardo. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Cerrar

Claudia López

Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición en la que, además, participó junto a Leonardo Huertas, su hoy fórmula vicepresidencial.

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Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá quedó oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en las presidenciales que se darán el domingo, 31 de mayo.

López es bogotana y en su etapa universitaria “impulsó la Séptima Papeleta, una movilización ciudadana de más de 2 millones de colombianos por lograr una democratización pacífica a través de un proceso de democratización y reforma constitucional en la Asamblea Constituyente”, según se lee en su web oficial.

Además, se graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y fue directora del Departamento Administrativo de Juntas de Acción Comunal en Bogotá, alcaldesa Local de la localidad de Santafé e investigó la llamada parapolítica.

En el Congreso fue electa como senadora en 2014 y en 2018 lideró la Consulta Anticorrupción.

Claudia López. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Ampliar Claudia López. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Cerrar

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