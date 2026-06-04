Ministerio Ambiente anunció que alimentará a los caimanes del Parque Agroecológico Merecure

El Ministerio de Ambiente anunció que ya inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure.

Este proceso se hará en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero.

“Los reportes técnicos indican, además, que estos individuos cuentan con condiciones naturales que pueden complementar su alimentación. Sin embargo, como parte de las acciones de seguimiento lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, volverán a ser alimentados en los próximos días para fortalecer las condiciones de manejo y bienestar de los ejemplares mientras avanzan las demás acciones del plan de trabajo”, indicó el Ministerio.

El Ministerio también informó que esta medida se implementa teniendo en cuenta las características biológicas de la especie.

“El caimán llanero, una especie emblemática de la Orinoquia colombiana, es un reptil de sangre fría con un metabolismo muy lento, por lo que puede pasar varios días sin requerir alimento”, señaló la entidad.

El pronunciamiento se da en medio de la polémica y la alerta por la situación de los caimanes que se encuentran ubicados en la Estación de Biología Roberto Franco, el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos, pues están falleciendo por razones de salud, falta de alimentación, y agresiones entre ellos.

Esta misma semana Cormacarena anunció que es obligación de la Universidad Nacional encargarse de la custodia, el manejo, la reproducción, la alimentación y el bienestar de los caimanes llaneros que están en los distintos parques del país.