¿El nuevo festivo de julio es de obligatorio cumplimiento? Esto dice la Ley

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2578 de 2026 la cual establece un nuevo festivo en Colombia en el mes de julio. De acuerdo con la normativa, este tiene como objetivo rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad Chiquinquireña y del departamento.

De este modo, el Gobierno Nacional decretó el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Según menciona, la presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación, es decir que desde este 9 de julio de 2026, los colombianos podrán disfrutar de un día festivo más.

¿El festivo del 9 de julio es de obligatorio cumplimiento?

La Ley señala que el 9 de julio de cada año será día festivo de carácter nacional de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia.

“Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descenso remunerado por la celebración de carácter religioso”, escriben.

Sin embargo, es de destacar que este festivo se disfrutará, este año, el lunes 13 de julio luego de haber aplicado las disposiciones de la Ley 51 de 1983.

Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

Teniendo en cuenta esta información, hay quienes se preguntan si también se lo deben pagar como día festivo. La respuesta es sí, si usted trabaja el día 12 de julio deberá recibir el pago de un festivo común y corriente.

Esto le tienen que pagar si trabaja un festivo en Colombia 2026

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, CST, “el trabajo en domingo y festivo se remunerará con una recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas”

Es decir, actualmente en Colombia, por un día festivo laborado le deben pagar un 80% de recargo adicional al valor de su día ordinario, (el 100% del día normal más el 80% de recargo).

Lea aquí: ¿Qué festivos hay en junio en Colombia? Festividades religiosas y fecha en la que se celebran

Para quienes devengan el salario mínimo, son casi $114.000 pesos por una jornada completa de 8 horas con transporte incluido.

Calendario de los festivos que faltan en 2026

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (dos festivos)

Julio 13: Día de Nuestro Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Día de Nuestro Señora del Rosario de Chiquinquirá. Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)