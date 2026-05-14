Así puede consultar su puesto de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026

Mediados de mayo y ya se comienza a abrir el telón de lo que será el evento más importante en Colombia: las elecciones presidenciales que se desarrollarán el domingo 31 de este mes.

Así, son varios los candidatos que día a día en diferentes sectores de la Nación han expuesto sus ideas para que, de esta forma, otros de los protagonistas de esta jornada, los colombianos, salgan a las urnas a escoger los próximos presidente y vicepresidente de Colombia.

Ahora, una de las dudas que mas tienen las personas cuando llega el día de salir a votar es en dónde lo hace, es decir, cuál es su puesto de votación y, por ello, en Caracol Radio le contamos cómo lo puede conocer.

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¿Cómo saber su puesto de votación para las elecciones presidenciales 2026 el 31 de mayo?

Pues bien, conocer su puesto de votación es muy sencillo y, además, lo puede hacer por medios digitales siguiendo este paso a paso.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional haciendo clic en este enlace: https://www.registraduria.gov.co/-Electoral-797-.html o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co.

o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co. Una vez usted haga clic allí, busque el apartado que dice ‘Consulte su lugar de votación’.

Allí le aparecerá la página en donde debe escribir su documento de identidad y verificar el código captcha.

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Luego de usted llenar los datos, automáticamente la Registraduría le mostrará cuál será su puesto d e votación para ejercer su derecho al voto el próximo domingo, 31 de mayo.

Así le debe salir:

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¿Se puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo?

No. Este proceso ya se cerró y no está disponible, pues la Registraduría anunció hace unos meses que el plazo que tenía el interesado en cambiar su puesto de votación estaba abierto hasta el pasado 31 de marzo.

Es decir que, a la fecha, si usted desea votar, debe sí o sí acudir al puesto que le arroja la consulta con la Registraduría.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar este 31 de mayo en las elecciones presidenciales?

La Registraduría dio a conocer el pasado 30 de abril que para las elecciones del próximo 31 de mayo son un total de 41.421.973 colombianos los que están habilitados para votar, ya sea en Colombia, o en el exterior.

Así, en Colombia podrán votar un total de 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres), que podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

Además, en el exterior también votarán los colombianos, aunque en este caso los autorizados son menos: 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres).

Estos ciudadanos connacionales podrán votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior comienza con antelación: inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo, día de las elecciones.

¿Cómo consultar si fue seleccionado para ser jurado de votación en las elecciones presidenciales 2026?

Ahora, así como se tienen derechos, los colombianos en materia electoral también tiene deberes, uno de estos es cuando se es seleccionado como jurado de votación, en donde se deberá, entre otras cosas, velar porque el ejercicio democrático sea transparente,

Le contamos, por ello, cómo puede consultar si usted fue seleccionado para ser jurado de votación para estas elecciones presidenciales 2026.

Lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

Allí deberá digitar su cédula de ciudadanía y verificar el código captcha.

Haga clic en ‘consultar’.

Una vez de clic en ‘consultar’ le saldrá si fue designado o no como jurado de votación para las presidenciales 2026.

Ojo, cuando usted consulte una primera vez no significa que ya quedó exento de ser jurado. La Registraduría emite un mensaje en el que se advierte que más adelante, antes de la jornada electoral, usted puede ser designado.

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“No obstante, podría ser designado antes del evento electoral. Por favor vuelva a consultar”, dicen.

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