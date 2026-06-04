CNE certificó resultado de primera vuelta: Esta es la votación definitiva de Abelardo y Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó este jueves el escrutinio nacional al 100% Y certificó los resultados definitivos de la primera vuelta presidencial.

Desde el organismo se certificó oficialmente los resultados de la primera vuelta, confirmando que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

De acuerdo con el formulario E-26 expedido por el CNE, Abelardo de la Espriella obtuvo un total de 10.366.143 votos, equivalentes al 43,3% de la votación válida, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.703.921 votos, es decir el 40,5%.

La diferencia entre la votación de ambos fue de 662.222 votos; Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda.

Por su parte, Paloma Valencia obtuvo 1.640.989 votos, mientras que Sergio Fajardo alcanzó 1.009.346 votos.

Con la certificación oficial de los resultados por parte del CNE, quedó formalizada la contienda de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.