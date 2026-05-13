Es un ‘atarván’ que no puede ser presidente de Colombia: Fajardo sobre Abelardo de la Espriella

Este miércoles, 13 de mayo, habló en los micrófonos de Caracol Radio, en Dos Puntos con Vanessa de la Torre en la sección ‘Vanessa, Pregúntele A’, el candidato presidencial Sergio Fajardo quien, entre temas varios, se refirió a la coyuntura que generó el candidato Abelardo de la Espriella por cuenta de unas conductas, muy criticadas ya, contra unas periodistas en entrevistas que se le realizaron.

Así, Sergio Fajardo fue puntual y aseveró: “El señor se las da de filósofo, de filósofo moral. Es un ‘atarván’ que no puede ser presidente de Colombia”.

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¿Qué hizo Abelardo de la Espriella y por qué se le está criticando?

Pues bien, se trata de dos hechos puntuales que tienen en el centro del debate al candidato Abelardo de la Espriella por cuenta de una serie de acciones contra dos mujeres periodistas. Le contamos.

Y es que en varias entrevistas el candidato protagonizó episodios que han generado rechazo en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

En un primer episodio, de la Espriella insistió en mostrar a una periodista una imagen en la que se mostraban sus “atributos sexuales” y por los que según él, habría ganado el voto de varias mujeres. Este hecho fue rechazado por la periodista Laura Rodríguez de Piso 8.

“Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, indicó la comunicadora.

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En un incidente separado, De la Espriella arremetió contra la periodista María Lucía Fernández, de Caracol Televisión, a quien calificó de “ignorante” y cuestionó una de sus preguntas tildándola de “venenosa”.

Noticia en desarrollo.

Vea la entrevista completa a continuación:

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