¿Nuevo festivo de julio decretado por el Gobierno Nacional arranca en 2026 o en 2027? Así será

Este jueves, 4 de junio, el Gobierno Nacional decretó que en Colombia habrá otro día festivo, que se suma a la ya amplia lista de días feriados que tiene la Nación.

¿Por qué se decretó este nuevo festivo en Colombia?

Según explicó el Gobierno en el decreto, el festivo se crea como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

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“La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad chiquinquireña y del departamento”, agregó el decreto.

No es solo el festivo

Dentro de la ley promulgada, el Gobierno explica que se autoriza a la administración nacional para que “incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del Mediano Plazo”, una serie de “obras con el objetivo de aportar al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio”.

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Estas obras son:

Plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Chiquinquirá.

Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá - Chiquinquirá - Villa de Leyva - Tunja - Ramiriquí - Miraflores - Monterrey).

Construcción doble calzada Zipaquirá- Barbosa.

Entonces, ¿cuándo cae el día festivo?

Pues bien, este nuevo festivo será el 9 de julio de cada año y, además, será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio.

“Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Colombia ”, cita la ley.

¿Y desde cuándo arranca el nuevo festivo de julio en Colombia?

Finalmente, el decreto explica que la ley comienza a regir inmediatamente a la fecha de su promulgación, lo que quiere decir que el nuevo festivo, que será el del 9 de julio, inicia desde este año 2026.

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Ahora, cabe aclarar que este 2026 cae entre semana, un jueves, pero la ley permite que se pueda correr al siguiente lunes, que sería el 13 de julio.

Y es que estos festivos que generan fines de semana largos, como se les conoce también coloquialmente, son un beneficio facilitado por la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertas conmemoraciones al lunes siguiente.

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