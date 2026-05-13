El presidente Petro es el jefe de debate de Iván Cepeda: Claudia López, candidata presidencial

La candidata presidencial Claudia López habló este miércoles, 13 de mayo, en los micrófonos de Caracol Radio, en Dos Puntos con Vanessa de la Torre durante la sección ‘Vanessa’ Pregúntele A’, y se refirió a la tendencia que ha dejado a Iván Cepeda como líder en intención de voto de cara a las elecciones, a pesar de que este candidato no asiste a debates. Para López hay una persona clave detrás del tema: el presidente Gustavo Petro.

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“No me da miedo eso. A mi me hace la vida ‘cuadritos’ y yo le quiero ganar, pero no me sorprende (que lidere la intención de voto) porque la izquierda fue excluida durante muchos años a plata y a plomo en esta democracia. También ellos tomaron las armas, las dejaron, se organizaron, formaron un partido y llevan 20 años tratando de crecer hasta que ganaron ”, comentó.

Explicó que no solo se trata de un tema de encuestas , sino también de un “proceso de crecimiento político. Hay una base y una gente que finalmente encontró representación y, además, tienen el Gobierno ”.

“Quien tenga el Gobierno tiene la ventaja en la contienda electoral”

En esa línea, Claudia López explicó que en materia electoral, el candidato presidencial que hace parte del partido que tiene el gobierno, es el que tiene la ventaja.

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“Este régimen colombiano es súper presidencialista y centralista. El que tiene el gobierno tiene una enorme ventaja en la contienda electoral. El candidato del presidente siempre está entre los dos primeros porque tiene mucha ventaja”, dijo.

Lo anterior, según ella, porque “el presidente le hace campaña, usa la agenda pública para hacerle campaña, usa los recursos públicos para hacerle campaña y usa los contratistas para hacerle campaña”.

“El presidente es el jefe de debate de Cepeda”

Así, López se lanzó contra el presidente Petro. Lo llamó jefe de campaña de Cepeda y criticó que este haciendo participación en política.

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“El nivel de intervención en política de los presidentes en Colombia es brutal, pero el nivel de intervención política de Petro es una cosa que yo nunca había visto antes, o sea, el presidente (Petro) es el jefe de debate de (Iván) Cepeda. ¿Por qué Cepeda no va a los debates? Pues porque a él le hacen campaña sin ir a los debates . El presidente de la República, (Gustavo Petro), con nuestros impuestos, es el jefe de debate de Cepeda“, aseveró.

Vea la entrevista completa a continuación:

Escuche la respuesta de Claudia López a este tema:

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