Caso Zulma Guzmán: inspección en locker de Club El Nogal dejó nuevas pistas

La Fiscalía General de la Nación fortaleció la investigación que adelanta por el presunto envenenamiento con talio de dos menores y las graves afectaciones causadas a una tercera persona, tras el hallazgo de nuevos elementos materiales probatorios durante una inspección realizada en el Club El Nogal de Bogotá.

La diligencia fue adelantada por investigadores de la Sijín de la Policía Nacional en el vestier de damas ubicado en el sexto piso del reconocido club. Allí fue inspeccionado el casillero número 314, presuntamente asignado a Zulma Guzmán Castro, quien habría planeado y ejecutado un supuesto plan criminal de unas frambuesas con chocolate envenenadas con el peligroso metal.

De acuerdo con los investigadores, tras forzar la cerradura del locker encontraron una bolsa color piel que contenía diversos elementos de interés para el proceso judicial. Entre ellos sobresalen dos frascos, uno con tapa azul y otro identificado con la etiqueta “azufre”, los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si contienen rastros de talio.

Igualmente, se conoció que fueron hallados adhesivos y logotipos de color naranja asociados a la empresa de domicilios Rappi. Según la hipótesis de la Fiscalía, estos elementos habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad al empaque en el que fueron enviadas las frutas consumidas por las menores el 5 de abril de 2025.

En el procedimiento igualmente fueron encontrados dos pares de guantes de látex usados, que ahora son sometidos a análisis técnicos con el fin de identificar posibles huellas, residuos químicos u otros indicios que permitan esclarecer los hechos.

El informe pericial señala además que en el casillero había otros objetos, entre ellos fajas estéticas, arcilla para mascarillas y medias veladas negras. Los investigadores evalúan si estos elementos pudieron ser utilizados para ocultar evidencias o evitar la identificación de la persona que manipuló las sustancias tóxicas.

Por estos hechos, Zulma Guzmán Castro permanece detenida en el Reino Unido, mientras avanzan los trámites para definir su eventual extradición a Colombia. La Fiscalía sostiene que los nuevos hallazgos refuerzan la hipótesis que la vincula directamente con la planeación y ejecución del ataque que terminó con la vida de dos menores de edad.