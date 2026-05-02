“No habrá diálogos con grupos armados, los perseguiremos para meterlos a la cárcel”: Paloma Valencia

Pereira

Desde Pereira, la candidata presidencial Paloma Valencia, expresó que el departamento del Cauca está hundido en la violencia registrando graves afectaciones a la población, por lo que culpó a la paz total de ser la responsable.

“Ustedes saben que soy caucana y me duele ver a mi suroccidente sumida en el sufrimiento. Hoy se ve que el departamento afronta el mayor confinamiento, no nos digan que es una violencia estructurada estamos en máximos históricos de producción de cocaína, de homicidios, acciones terroristas, masacres en los últimos 15 años y quiero decir que la paz total es la responsable de lo que vivimos hoy”.

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Enfatizó su mensaje en decir que no dialogará con los grupos armados organizados, sino que reactivará las órdenes de captura en su contra. “Conmigo no habrá diálogos con el ELN, ni con las FARC, ni el autodenominado ejército gaitanista, vamos a reactivar las órdenes de captura para perseguirlos como ratas y meterlos en la cárcel”.

Agregó que “el gobierno Petro pretende modificar la constitución luego de destruir la salud y la seguridad, los problemas se solucionan gobernando bien y no escribiendo una nueva carta magna”.

Proyecto de pago de SOAT

Anunció que la otra semana radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley en que el Estado pagará el SOAT a motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

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“Los estratos 1, 2 y 3 no tienen cómo pagar el SOAT, más del 91 % de las multas corresponden a motos de dichos estratos sociales; de los vehículos inmovilizados, el 60 % son motos que terminan en los patios por los intereses de las multas que se vuelven impagables, por eso les decimos a los moteros de Colombia que el Estado se hará cargo del pago del SOAT hasta para motos de 250 CC, pero además, serán cubiertos en la salud, que los atiendan si se ven involucrados en un siniestro vial”.

Peajes en el Eje Cafetero

La candidata por la Gran Consulta, indica que en su gobierno se reunirá con los concesionarios para lograr acuerdos de reducción de precios en todo el país y exoneración a ciertos usuarios.

“Sé que el Eje Cafetero tiene los peajes más caros de Colombia, la idea es revisar sus valores y, de común acuerdo, reducir los precios y exonerar de pago a las comunidades de la zona, tanto en esta región, como en el resto del país.

Por último, aseguró que tiene dentro de sus prioridades el Hospital de alta complejidad, el cual es necesario y primordial para el departamento de Risaralda, por ello manifestó que si llega a la Casa de Nariño, procurará desarrollar el proyecto con pertinencia para el bien de los usuarios.