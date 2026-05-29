Deudas de las EPS ponen en riesgo servicios de salud en el Hospital San Jorge de Pereira

La crisis económica se registra debido a la falta de pagos por parte de las EPS, a las cuales se les factura mensualmente $24.979 millones, sin embargo, el hospital recibe $14.543 millones, cuando se requiere al menos $18.000 millones mensuales para operar con normalidad.

En el último trimestre se registró el incremento un 8.4 % de deudas de las aseguradoras de la red de hospitales con una cifra superior a $386.000 millones.

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El gerente del Hospital, Javie Alejandro Gaviria, también expresó su preocupación por la falta de pagos de estas EPS, que afecta directamente al Hospital Universitario San Jorge.

“Hay una situación bastante crítica, una situación que se presenta debido a la falta de giro de recursos por parte de las EPS intervenidas. Estamos llegando a un punto en el que nuestros compromisos laborales también se están viendo afectados. Todo tiene una afectación, eso es una consecuencia precisamente de falta de pago a proveedores, entonces los proveedores no nos dispensan medicamentos para los niños con cáncer", indicó Alejandro Gaviria, gerente del Hospital San Jorge.

El incumplimiento de pago se da especialmente por las EPS que están intervenidas por el gobierno nacional. Las cuales son: la Nueva EPS con $49.413 millones, Pijao Salud con $36.001 millones, Coosalud $23.612 millones y Asmet Salud $13.595 millones, dinero que no está y que genera los incumplimientos de pagos con los proveedores, desabastecimiento de insumos, obligaciones laborales e incluso riesgo en los servicios médicos.

“Esto está llevando a unos problemas bastante serios, en donde ya no tiene insumos para lo que tiene que ver con cirugías y está en riesgo la ruta dorada de cáncer infantil. ¿Por qué? Porque precisamente no se tiene para pagar los especialistas, para pagar los medicamentos que son de alto costo“, expresó Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda.

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Es una situación que preocupa tanto a los directivos, como a los usuarios del Hospital Universitario San Jorge, que solicitan medicamentos o procedimientos que el centro asistencial no les puede brindar en este momento por la grave crisis financiera que ha llevado a tener desabastecimiento en los elementos necesarios para la salud.