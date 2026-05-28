En Risaralda, está lista la logística y las medidas de seguridad para la primera vuelta presidencial

Pereira

La revisión de las medidas se realizó durante la última Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, con participación de autoridades civiles, militares, organismos de control y delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Risaralda contará con un potencial electoral de 878.829 ciudadanos habilitados para votar durante la primera vuelta presidencial este próximo 31 de mayo.

Para atender la jornada democrática fueron habilitados 226 puestos de votación y 2.551 mesas distribuidas en todo el departamento, además de la designación de 18.317 jurados de votación encargados de apoyar el proceso electoral.

Cifras de Pereira

La Registraduría confirmó que un total de 463.062 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Pereira.

Para la jornada democrática estarán disponibles 1.324 mesas distribuidas en 87 puestos de votación, incluyendo 26 ubicados en la zona rural y el puesto habilitado en la cárcel de varones La 40.

También se socializaron los dispositivos de control y las estrategias orientadas a garantizar transparencia, seguridad y normalidad en las elecciones.

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El gobernador destacó que, hasta el momento, existe un panorama favorable frente al desarrollo de la jornada electoral en Risaralda y no hay riesgo por problemas de orden público.

“Un parte positivo y de tranquilidad para las elecciones, todo se desarrollará de la mejor manera en los 14 municipios del departamento de Risaralda. Seguimos revisando con la Registraduría y las demás entidades todo lo que pueda pasar en la primera vuelta presidencial”, señaló el Ochoa.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales, Risaralda recibió un refuerzo de 72 soldados profesionales que se integraron a las operaciones del Batallón San Mateo y fueron desplegados junto con dos pelotones que brindarán seguridad en Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y en los demás municipios del departamento.

Por su parte en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Óscar Ochoa, confirmó el despliegue de 1.500 uniformados que estarán encargados de custodiar los puestos de votación y reforzar la vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“Tendremos varios ejercicios de control en vías, registros y todas las actividades preventivas para que no se presente ningún problema sobre vandalismos o que afecte la convivencia. Son 1500 uniformados habilitados para este día”, agregó el coronel Ochoa.

Las autoridades electorales informaron además que en algunos puestos de votación de Pereira y Dosquebradas serán implementados sistemas de biometría facial y dactilar como mecanismo adicional para validar la identidad de los votantes y fortalecer la transparencia del proceso.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las urnas y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados para la jornada democrática.