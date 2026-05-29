Alcalde anuncia ofensiva contra el hurto en Pereira: Ejército acompañará operativos de seguridad

Ante el aumento de los casos de hurto y las reiteradas denuncias ciudadanas registradas en diferentes sectores de Pereira, el alcalde Mauricio Zalazar anunció una nueva estrategia de intervención para fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia común en la ciudad.

La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de seguridad en la que participaron altos mandos de la Policía y del Ejército Nacional.

Según explicó el mandatario, las autoridades pondrán en marcha una serie de operativos focalizados en puntos identificados por la ocurrencia de hurtos y otros hechos que afectan la tranquilidad de comerciantes, residentes y transeúntes.

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El alcalde aseguró que las autoridades ya tendrían identificadas a varias personas que estarían involucradas en hechos delictivos recurrentes en estos sectores y afirmó que los esfuerzos se concentrarán en su judicialización y captura.

Además, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que los resultados operativos de la Fuerza Pública se traduzcan en decisiones que permitan enfrentar de manera efectiva la reincidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos.

“Inicia una nueva estrategia de seguridad en Pereira de la mano de la policía y del ejército para contrarrestar el accionar de los delincuentes que nos tienen azotados en el centro de Pereira y que los tenemos identificados por eso próximamente los vamos a capturar y los vamos a poner a disposición de los jueces”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira. Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira. Cerrar

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Las intervenciones estarán concentradas en sectores como la carrera 12 y avenida 30 de Agosto con calle 18, cerca a la Gobernación de Risaralda, la carrera sexta entre calles 14 a la 26, así como espacios de alta concurrencia como la Plaza de Bolívar, Parque El Lago, Parque La Libertad, la carrera novena y otros corredores del centro de la ciudad.

La estrategia contempla un acompañamiento permanente del Ejército Nacional a los operativos liderados por la Policía Metropolitana, con el propósito de aumentar la presencia institucional y fortalecer las acciones de control en las calles.

Las autoridades indicaron que los operativos comenzarán a intensificarse en los próximos días como parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y reducir los índices de hurto en la capital risaraldense.