Capturan a integrantes de una red dedicada al robo de camionetas de alta gama en el Eje Cafetero

En un operativo conjunto adelantado por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los TXL’, señalada de participar en el hurto y comercialización ilegal de vehículos de alta gama y autopartes en el Eje Cafetero y otras regiones del país.

Las capturas se realizaron mediante orden judicial en los municipios de Dosquebradas y Montenegro, Quindío, donde además fue detenida una sexta persona en flagrancia durante el desarrollo de las diligencias.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización estaría vinculada al robo de camionetas y a maniobras fraudulentas relacionadas con falsificación de documentos, alteración de vehículos y comercialización ilegal de automotores.

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Las autoridades estiman que las actividades ilícitas de esta red habrían afectado al menos a 30 personas y generado ganancias cercanas a los $5.000 millones.

Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado, estafa, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, afirmó que los capturados acumulan 18 anotaciones judiciales por delitos relacionados con receptación, secuestro, estafa, hurto calificado y falsedad documental.

“Este ejercicio operacional duró un año investigando entre el CTI y la SIJIN. Obedece a una operación donde logramos recuperar más de 17 vehículos con un costo aproximado de $5.000 millones. Es una operación contundente contra el hurto y en especial contra camionetas de alta gama”, afirmó Ochoa.

Durante los operativos, las autoridades incautaron una gran cantidad de elementos que, presuntamente eran utilizados para cometer los ilícitos, entre ellos llaves y controles de vehículos, licencias de tránsito, placas, dispositivos GPS, inhibidores de señal para bloquear alarmas y herramientas para remarcación de chasis y motores.

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También fueron hallados documentos relacionados con la compraventa de vehículos, equipos tecnológicos y cerca de 300 gramos de base de coca.

La Policía Nacional indicó que continuará fortaleciendo las investigaciones y operativos contra estructuras dedicadas al hurto y falsificación de automotores en la región, con el objetivo de afectar sus finanzas y prevenir nuevos casos que afecten a los ciudadanos.