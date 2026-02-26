El Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda entró en su segunda etapa

Pereira

Con el inicio de esta nueva vigencia comenzaron las obras correspondientes al urbanismo y a la estructura del edificio de alta complejidad. El consorcio Hospital Regional asumió la construcción de la estructura del nuevo edificio, una obra que tendrá una duración aproximada de 30 meses y contará con una inversión que supera los $98.405 millones.

El gerente del proyecto, Julián Herrera López, señaló que este año será determinante para consolidar la ejecución del hospital, en donde se adelantan labores técnicas, administrativas y operativas en distintos frentes con los recursos asegurados.

“Con este importante paso, el gobierno de Risaralda sigue cumpliendo cabalmente con el cronograma establecido con el Ministerio de Salud, cristalizando los sueños de la región de tener a futuro atención médica especializada cerca de sus casas”, puntualizó Herrera López

Es importante tener en cuenta que actualmente avanzan los trabajos de la primera etapa de urbanismo, que estarán a cargo de la empresa Industrias del Pacífico S.A.S. que tiene un plazo de cinco meses, con una inversión de $4.476 millones.

Recordemos que el Hospital Regional de Alta Complejidad beneficiará a más de cuatro millones de personas de Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Norte del Valle y parte del Tolima.

Finalmente, se indicó que el proyecto continúa ajustado al cronograma acordado con el Ministerio de Salud y que su consolidación permitirá ofrecer en el futuro atención médica especializada de alta complejidad en la región, reduciendo la necesidad de traslados a otras ciudades del país.

