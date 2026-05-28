Incrementan recompensa para esclarecer el caso del taxista asesinado en Pereira

El pasado martes 26 de mayo fue asesinado el taxista Luis Alberto Serna Salazar, conocido en el gremio como ‘Chapatín’, el hecho ocurrió en el barrio Villa del Carmen, en el sector de Cuba, al parecer, en un intento de hurto. Desde entonces, las autoridades avanzan en las investigaciones mediante la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de material probatorio que permita esclarecer el crimen.

Como parte de las acciones investigativas, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación decidieron aumentar la recompensa a $20 millones para las personas que suministren información que ayude a identificar y capturar al responsable del homicidio.

Lea también: Asesinan a taxista que había recogido una carrera en la Terminal de Transportes de Pereira

“Ya tenemos 10 investigadores de la SIJIN en un equipo con la fiscalía para llegar a estos delincuentes. Estamos trabajando en el detalle de los recorridos que hizo este taxista. Seguiremos contundentes contra el delito, no permitiremos que estos hechos sigan inundando la actividad operacional de la policía y de toda la tranquilidad de los pereiranos”, informó el coronel de la Policía Metropolitana de Pereira, Óscar Ochoa.

El gremio, con una caravana por la ciudad despidió a su compañero y así mismo rechazaron el hecho y exigen seguridad para garantizar su labor.

Le interesa: Investigan doble homicidio en Pereira: víctimas estarían vinculadas a redes de microtráfico

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información oportuna que permita avanzar en el caso.

También, señalaron que continuarán fortaleciendo las estrategias de seguridad y control en diferentes sectores del área metropolitana, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía y prevenir nuevos hechos de violencia.