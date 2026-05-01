Presidente Petro anunció que el 20 de julio presentará el texto de la Asamblea Constituyente

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia) / Alejandro Garcia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y entregó nuevos detalles sobre el momento político en el que, según dijo, formalizaría la iniciativa ante el Congreso.

El mandatario aseguró que el próximo 20 de julio presentará el texto de la propuesta constituyente, fecha que coincide con lo que definió como su último discurso en el Capitolio Nacional como jefe de Estado. Ese mismo día también se llevará a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República, elegido en los comicios del pasado 8 de marzo.

Petro indicó que la presentación del proyecto dependerá de la recolección de más de cinco millones de firmas que respaldan la iniciativa. En ese contexto, sostuvo que la responsabilidad de avanzar en su trámite recaería en el próximo gobierno.

“El 20 de julio con el nuevo congreso, porque este no fue capaz de asumir su misión histórica”, afirmó el presidente en su mensaje.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado insistió en que la propuesta tendría como eje la incorporación de garantías para los derechos fundamentales y la implementación de reformas sociales, políticas y judiciales que, según él, no han avanzado en el Congreso ni en otras ramas del poder público.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa busca fortalecer el Estado Social de Derecho y avanzar en cambios estructurales para enfrentar problemas como la corrupción. También señaló que la propuesta no alteraría el funcionamiento del Congreso ni de la Corte Constitucional.

En sus declaraciones, Petro reiteró que el objetivo es impulsar transformaciones en materia social y política que amplíen el acceso a derechos y oportunidades para la población colombiana.