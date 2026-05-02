Un hombre es capturado en Dosquebradas (Risaralda) por agredir a tres jóvenes con discapacidad

Pereira

El hecho de agresión por parte de un hombre de 23 años a tres adolescentes con discapacidad psicosocial se conoció por el aviso de la comunidad sobre una riña, la policía al llegar al lugar, descubrieron que el señalado estaba golpeando a los jóvenes de 14, 15 y 17 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Mayor Francisco Rojas, comandante Estación de Policía Dosquebradas.

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“Se logró la captura en flagrancia de este hombre quien ejercía como educador de una corporación para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad psicosocial, en hechos en los que al parecer, habría agredido a tres jóvenes de dicha corporación. En coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la institución, se trasladó, inmediatamente, a las víctimas”, indica el comandante Estación de Policía Dosquebradas, mayor Francisco Rojas.

Según el reporte médico, los jóvenes agredidos se encuentran fuera de peligro, sin embargo, uno de ellos presenta marcas y lesiones por intento de ahorcamiento.

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El Comandante Rojas, agrega que durante el proceso de judicialización, la Fiscalía General de la Nación determinó que la conducta del educador se tipifica como una tentativa de homicidio en concurso homogéneo con lesiones personales.