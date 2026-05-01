Marcha del primero de mayo iniciará en Dosquebradas y llegará a Pereira

Pereira

La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana en el CAM de Dosquebradas, desde donde los participantes se desplazarán hacia el centro de Pereira. El recorrido avanzará por la avenida Simón Bolívar, cruzará el viaducto César Gaviria Trujillo y finalizará con un acto público en la Plaza de Bolívar de la capital risaraldense.

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Debido a este desplazamiento, las autoridades advirtieron posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en el viaducto, uno de los principales corredores viales que conecta a Pereira con Dosquebradas y Manizales. Se estima que la movilización se extenderá hasta el mediodía.

Para garantizar el desarrollo seguro de la jornada, se dispondrá de un dispositivo de más de 150 uniformados de la Policía, quienes acompañarán el recorrido y realizarán labores de control y vigilancia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planear sus desplazamientos con anticipación, acatar las indicaciones del personal de tránsito y respetar el desarrollo de la movilización, así como las normas relacionadas con el uso adecuado del espacio público.

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Esta actividad hace parte de las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo, en las que diferentes sectores sociales se movilizan para visibilizar sus demandas y conmemorar los derechos laborales.