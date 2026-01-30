Plantones hoy en peajes del Eje Cafetero, buscan la atención del Gobierno Nacional ¿a qué hora son?

Eje cafetero

Diversos colectivos ciudadanos del Eje Cafetero realizaron el pasado 13 de enero de 2026 la primera asamblea regional del año, en la que analizaron la situación del corredor vial Manizales–Pereira–Armenia–Calarcá–La Paila, conocido como Autopistas del Café, y definieron nuevas acciones de movilización frente al actual esquema de peajes.

En el encuentro participaron organizaciones provenientes de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, quienes manifestaron su inconformidad con la cantidad de casetas, los costos del recaudo y el modelo de concesión privada que opera en este corredor vial desde finales de los años noventa.

De acuerdo con los voceros del colectivo “No más abuso de peajes en el Eje Cafetero”, el corredor, de aproximadamente 256 kilómetros, cuenta actualmente con siete casetas de peaje, las cuales —según cifras expuestas por las organizaciones— han recaudado más de 5 billones de pesos desde el inicio de la concesión, con utilidades que superarían los 1,5 billones de pesos, producto del tránsito anual de cerca de 14 millones de vehículos, con un promedio diario superior a 35.000 automotores.

Los colectivos sostienen que este esquema ha impactado negativamente la conectividad regional, el costo del transporte y la logística, así como sectores como la agricultura, el turismo, la educación y la actividad empresarial, debido a las cortas distancias entre peajes y a las tarifas vigentes.

Como resultado de la asamblea, se anunció una movilización regional para hoy 30 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde, con plantones simultáneos en los peajes de San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia. Según los organizadores, las manifestaciones se desarrollarán de manera pacífica y con un enfoque pedagógico.

Claudia Pilar Calderón, líder de la manifestación.

“Los colectivos cívicos del Eje Cafetero Verdad Pública, el colectivo cívico en la defensa de las vidas del café, el comité anti-peajes, hemos constituido un colectivo ciudadano denominado ‘No más Abuso de Peajes en el Eje Cafetero’ y hemos programado una gran movilización regional para la cual invitamos a toda la comunidad afectada por el corredor vial Autopistas del Café, por la concesión Autopistas del Café que desde 1997 nos tienen secuestrados con siete casetas de peajes que impiden el desarrollo de toda la región, la competitividad, el turismo."

Entre las solicitudes que estas organizaciones plantean al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías, se encuentran la revisión del contrato de concesión, la no continuidad de propuestas que mantengan el mismo número de peajes, el retiro de algunas casetas específicas, la reducción de tarifas en ciertos puntos y una mayor participación ciudadana en las decisiones relacionadas con las vías concesionadas.