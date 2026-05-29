Pereira y Dosquebradas tendrán transporte gratuito para las elecciones presidenciales

Pereira

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en las y garantizar que la movilidad no sea un obstáculo para los votantes, el Área Metropolitana Centro Occidente anunció la puesta en marcha de un plan especial de transporte gratuito para este domingo 31 de mayo.

La estrategia, denominada ‘Rutas de la Democracia’, permitirá que los ciudadanos de Pereira y Dosquebradas se movilicen sin costo hacia diferentes sectores del área metropolitana durante la jornada electoral.

El servicio estará disponible entre las 7:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, cubriendo varios corredores estratégicos que facilitan el acceso a distintos puestos de votación.

En total, serán siete rutas habilitadas para la jornada, conectando barrios, comunas y sectores residenciales con puntos clave de ambos municipios.

Las rutas definidas son:

CAM Dosquebradas – Gobernación – CAM Dosquebradas .

. El Remanso – Guayabal – Gobernación – El Remanso.

Comuna del Café (Parque Industrial) – Gobernación – Comuna del Café.

Villa Verde – Gobernación – Villa Verde.

Montelíbano – Gobernación – Montelíbano.

Los Pinos – La Graciela – Los Pinos.

Los Pinos – Frailes – Los Pinos.

Desde el Área Metropolitana Centro Occidente se informó que todos los vehículos que participarán en la estrategia estarán identificados con distintivos especiales de ‘Ruta de la Democracia’, permitiendo a los usuarios reconocer fácilmente los buses autorizados para prestar este servicio.

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Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca brindar mayores garantías para el ejercicio del voto, facilitando el desplazamiento de los ciudadanos hacia las urnas de manera segura, rápida y gratuita durante la jornada democrática del próximo domingo.