“Solo pedía a Dios una segunda oportunidad”: desgarrador relato de sobreviviente a atentado en Cauca

Al menos 20 muertos y 45 heridos deja, por el momento, el atentado que se registró en la vía Panamericana, en cercanías al municipio de Cajibío, en Cauca. Romario Guerrero, sobreviviente de los hechos, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, para relatar su testimonio y cómo logró salir con vida y ayudar a otras personas en el lugar.

“Lo primero es darle gracias a Dios, que fue el que colocó su mano para poderme salvar de la explosión”, inició su intervención.

Lea más: Recompensa de $5.000 millones por alias ‘Marlon’, causante de atentados en el Valle y el Cauca

Así sobrevivió al atentado

Guerrero explicó que en el momento del atentado “estaba aproximadamente a metro y medio” del punto en donde detonó la explosión.

“Detrás mío venía una chiva verde que fue la que explotó y no quedaron sobrevivientes, eso tengo entendido”, narró.

Explicó, además, que él iba con un acompañante y se dirigía a Popayán para hacer parte de su trabajo: “recoger unos tanques metálicos”, cuando pasó la tragedia.

“Solo le pedía a Dios una segunda oportunidad en este mundo”

Le puede interesar: Tres días de duelo en el Cauca por las víctimas del ataque terrorista en la vía Panamericana

En esa línea, narró que “iba en la camioneta”, pero “en ese momento había una congestión vehicular” y creyó que “eso era normal”, por tal motivo no se sor sorprendió.

Sin embargo, las cosas cambiaron de forma. “Iba avanzando la fila de los carros, pero en ese momento sonaron unos disparos. De repente se devuelven dos vehículos que iban adelante de mi, ahí la chiva verde, que iba por un lado, iba a meterse, pero yo aceleré un poquito más y le tomé la delantera. Al tomar la delantera, cuando veo por el espejo que ella iba metiéndose al carril atrás mío, ahí fue la explosión”.

“ Lo único que sentí fue que volé por el aire aproximadamente unos 10 metros y no caía rápido. Y yo dije: ‘Dios mío, dame una segunda oportunidad en este mundo’. Fue lo único que se me vino a la cabeza. Luego fue cuando sentí ya fue el golpe en el suelo. Caí adentro de la cabina, pero con el impacto en la cabeza y golpes leves”.

Socorrer a los heridos

Tras haber sobrevivido al impacto, Guerrero contó cómo hizo para comenzar a socorrer a los heridos en ese tramo de la vía Panamericana.

“Después de caer en la camioneta yo lo único que veo es polvo por todos lados, no se veía casi. Salí como pude porque el vidrio de la puerta del conductor se reventó, entonces pude salir normalmente. Había una chiva enseguida y gritaban mucho, chorreaban sangre, gritaban y me gritaban que había otra mina y que ese campo estaba minado, me decían que había otra mina”.

Y agregó: “Yo salí corriendo. Yo llevaba a mi acompañante y alcancé a correr como unos 10 metros o 15, cuando me acordé que yo lo llevaba me devolví a llamarlo, le toqué la mano y se despertó, seguro él quedó un momentico ahí privado. Yo le dije: ‘salgamos que va a explotar la camioneta’, fue lo que se me ocurrió. y él como pudo salió y salimos corriendo hacia arriba”.

Lea más: Queman un vehículo que impide paso a zona rural de Jamundí, Valle

“Había un carrito negro al lado mío y él quedó recostado sobre la chiva y siguió. Y por el otro lado era lo mismo. No escuchábamos sino muchos disparos, disparos, ráfagas, eso era así, y muchos gritos de auxilio”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:30 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: