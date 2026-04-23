“Juntos por la Inclusión 2026” generará empleo a refugiados, migrantes y desplazados en Antioquia

Estrategia "Juntos por la Inclusión 2026" de Comfenalco Antioquia y ACNUR. Cortesía: Comfenalco Antioquia / Comunicaciones

Medellín

Comfenalco Antioquia, por medio de su Departamento de Cooperación y Alianzas y la Agencia ONU para los refugiados, ACNUR, liderarán en lo que resta de este 2026 la estrategia “Juntos por la Inclusión 2026”.

Impacto de la estrategia

La iniciativa que se ha aplicado desde el año 2022 ha acompañado a más de 45 mil personas para su integración local, ha enganchado en empleo formal a 3.307 de ellas, ha logrado capacitar a 1.402 personas.

También, 676 emprendimientos fueron fortalecidos y conectados en mercados en las 9 subregiones de Antioquia.

Dentro de sus resultados actuales, también ha logrado orientar a más de 8.941 en rutas de empleabilidad, derechos laborales, emprendimientos y acompañamiento a la formulación de proyectos.

El objetivo ha sido mejorar el bienestar y calidad de vida para la población migrante, refugiada y desplazada que hoy vive en el departamento de Antioquia.

Esta alianza fue ratificada por 10 meses más para continuar atendiendo a esta población, que requiere el acompañamiento para mejorar sus condiciones económicas y de subsistencia.

Durante lo que resta de este año, la estrategia “Juntos por la Inclusión 2026” espera impactar a más de 1.300 personas con esta orientación sociolaboral, acompañamiento para la inclusión laboral e integración local.

Jeannete Arboleda, coordinadora de la estrategia Juntos por la Inclusión de Comfenalco Antioquia, explicó que “Gracias al trabajo articulado con ACNUR, en el último año, la estrategia de Juntos por la Inclusión superó la meta de vincular con empleo digno a migrantes, desplazados o refugiados, impactando 919 personas, y logró 164 alianzas estratégicas con entes territoriales, empresas, universidades, sector privado, agencias públicas de empleo y con la sociedad civil, y en la nueva vigencia buscamos ampliar las metas y vincular a muchas más empresas que le apuesten a la inclusión laboral”.

Colombia es el mayor receptor de población venezolana

Según las cifras entregadas por ACNUR, Colombia es el principal país de acogida de personas venezolanas en el mundo con 2.8 millones de personas, seguido por Perú con 1.1 millones, Brasil con 605.700 y Chile con 523.800.

Cifras en Antioquia

Según esa misma entidad, en Antioquia habitan cerca de 395.400 personas venezolanas; por ello se hace indispensable seguir acompañando a la población migrante, refugiada o desplazada que está en esta parte del país para mejorar su calidad de vida.

También se busca articular y enganchar laboralmente a esta población con empresas interesadas en avanzar hacia modelos de contratación responsables que respondan a esta visión de migración segura, regular y organizada.

Cifras para Medellín

José Siesber, jefe de ACNUR subregión Norte, explicó que “el 10 por ciento de la población de Medellín son personas migrantes, refugiadas y desplazadas venezolanas, lo que posibilita grandes oportunidades para la estrategia Juntos por la Inclusión, de lograr la integración socioeconómicamente de estas personas; por eso, desde Naciones Unidas, el sector público y privado, la academia y otros actores, se busca la articulación y el fácil acceso de los migrantes a oportunidades formales de empleo, con modelos de contratación responsables y que estas personas puedan retribuir y contribuir al desarrollo socioeconómico de esta región”.

Lea también: Estadounidense fue hallado sin vida en apartamento en Itagüí: habría estado con dos mujeres

Cuatro líneas de acción

Las principales líneas de intervención para acompañar a esta población son:

1. Facilitar el acceso a programas y servicios para la generación de ingresos y emprendimiento.

2. Promoción y generación de empleos formales en alianza con socios estratégicos del sector público y privado.

3. Formación y capacitación para que los impactados cualifiquen y potencien las capacidades para ingresar al mercado laboral.

4. Inclusión financiera para fortalecer la articulación con entidades que permiten el ingreso o acceso a los servicios financieros de los migrantes, refugiados o desplazados.

Escuche Caracol Radio en vivo: