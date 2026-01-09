El presidente de La Colonia de Venezolanos en Colombia es nuestro Personaje de la Semana

Medellín

Colombia se convirtió en uno de los países de mayor recepción de venezolanos que llegaron como migrantes, refugiados y retornados, con la crisis que vivió su país hace cerca de 10 años.

Medellín y Antioquia son los territorios colombianos con mayor número de personas que llegaron en ese momento del vecino país. Hoy se calcula que son cerca de 400 mil personas legalmente reconocidas las que habitan esta parte del país, y otras 100 mil que estarían sin haber adelantado ningún trámite de regularización en Colombia.

La historia de un retornado

Arles Pereda es el presidente de Colvenz, Colonia de Venezolanos en Colombia, es de madre colombiana, quien hace parte de las personas que en los años 80 y 90 se fueron a ese país a buscar mejores oportunidades laborales.

Según recuerda este venezolano nacido en Maracay, estado de Aragua en Venezuela, los retornados son parte de un porcentaje importante de las personas que llegaron desde el vecino país: “Hablamos de generaciones de la época dorada setentas, ochentas y noventas, donde notamos una ola migratoria colombiana que se estima entre unos dos millones a tres millones de colombianos que emigraron a Venezuela. Estos colombianos obviamente tuvieron hijos y eso se llama generaciones, entonces cuando regresan, resulta que el que fue de los años 80 no retornó él solo, retorna con la segunda generación, que son sus hijos, y la tercera generación, que son sus nietos, incluso hasta cuarta generación”.

De esta manera, un colombiano que hace cuarenta años se fue a Venezuela puede regresar con un núcleo familiar de 20 integrantes.

En su caso específico, su madre emigró hace más de 40 años a Venezuela, donde vivió 34 años. “En ese momento el tema económico era de abundancia, pero de escaso personal en Venezuela, incluso hay historias entre mi mamá y mi padrino y otros, que cuentan cómo llegaban los empresarios venezolanos a Medellín con unos buses y les decían que necesitaban operarios de planta, en ese momento era textil y firmaban el contrato acá en Medellín y prácticamente ya se llevaban el personal a Venezuela en buses”, explicó Arles Pereda.

Un trabajo que comenzó siendo humanitario

Hace cerca de 9 años, cuando se dio la mayor crisis del estallido social en Venezuela, Arles Pereda comenzó con el trabajo humanitario a través de Colvenz.

Recuerda que en ese momento, “específicamente en 2017, comienza el tema más complejo de la migración masiva y exclusivamente el tema de los caminantes, entonces nosotros comenzamos a prepararnos para esta llegada masiva con una población muy vulnerable y era este tema del fenómeno. Ahí nace la organización para poder hacer una atención en la emergencia humanitaria”, dijo Arles Pereda.

Colombia y Antioquia, receptores masivos

Este país se convirtió en pocos meses en el mayor receptor de personas que permanecerían en este país o por donde harían su tránsito los venezolanos para el reto de Suramérica.

Dijo Arles que en su momento Medellín, por ejemplo, estaba como séptima ciudad con más población migrante, pero por aquí pasaron millones de personas que continuaron su camino hacia Argentina, Chile, Ecuador, Perú y otros países.

Lo fue muy grave en su momento; en medio de la emergencia humanitaria, era el tránsito o llegada de personas desnutridas, que no veían un médico hace muchos años y que no habían probado una carne o leche en meses.

Llegaron empresarios que lo habían perdido todo

A Colombia llegaron personas que no habían tenido recursos económicos, pero también migraron a nuestro país algunas personas que tenían perfiles profesionales altos, personas que pasaron de tenerlo todo a buscar el sustento en el día a día.

Personas que lo perdieron todo y tendrían que buscar cómo utilizar todas sus capacidades para lograr el sustento en un país al cual apenas estaban comenzando a adaptarse.

Explica Arles Pereda que “fue desafiante, un golpe psicológico, a veces la gente nos decía cómo ellos llegaban porque perdían todo. Eran personas que tenían dos casas, tres carros y de repente no tenían ni siquiera para poder vivir y poder pagar un arriendo”.

En este caso específico, esta población logró entender que se tenía que dar ese paso de emprender y por eso muchos con esas capacidades pudieron lograr montar una panadería o lugares gastronómicos, para luego avanzar en proyectos de tecnología.

Sobre lo que viene, luego del 3 de enero.

Para el presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, tras la captura de Nicolás Maduro, es posible que algunos de los migrantes más vulnerables regresen a su país, como sucedió en pandemia.

Explica que aquellas personas que ya llevan cerca de 9 años y 10 años, que solicitaron su autorización para permanecer en Colombia y que tienen una estabilidad en nuestro país, muy probablemente continuarán con sus empresas, emprendimientos y actividades laborales, a pesar de lo que sucedió el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro.