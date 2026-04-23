El Hospital de Sabaneta está en crisis económica y no descarta declarar la emergencia hospitalaria  

Sabaneta- Antioquia

Las intenciones públicas de salud de Antioquia continúan reportando afectación en la prestación del servicio por las altas deudas que tienen las EPS con estos lugares que están sobreviviendo, en algunos casos, con recursos propios, que son mínimos para la cantidad de personas que consultan los hospitales municipales.

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Es el caso del Hospital Venancio Díaz, del municipio de Sabaneta al que le adeudan más de 21 mil millones de pesos y, ante esta situación económica, el alcalde Alder Cruz está analizando declarar la emergencia hospitalaria, ya que el número de personas solicitando servicio ha aumentado ante el cierre de otros servicios en poblaciones como Medellín.

“Ya no aguantamos más. El hospital hoy sobrevive gracias a las transferencias que nosotros hacemos desde la administración municipal. Hace poco hicimos una transferencia de mil millones de pesos para el mantenimiento de nuestro hospital en cuanto a temas de nómina, la parte administrativa y demás, pero el funcionamiento de nuestro hospital vale casi tres mil millones de pesos mensuales. Y pónganse ustedes a pensar en lo siguiente: ¿cómo hace para funcionar una entidad que vende, factura y no le pagan?”, cuestionó el mandatario local.

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Agrega que, para girarle dinero al hospital Venancio Díaz, debe recortar recursos a otras dependencias como la educación, deporte, movilidad e infraestructura Pese a este esfuerzo, manifiesta que tienen enfermas con hasta dos meses sin salario y médicos que suman hasta tres meses, sumado a la sobrecarga laboral.

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