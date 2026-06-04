En Medellín hay más muertes por accidentes de tránsito que por homicidios en 2026

Medellín, Antioquia

Hay alarma en las autoridades de Medellín por el aumento de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, en lo que va del año 2026 (corte al 3 de junio) ya han muerto más personas por siniestros viales que por homicidios.

En Medellín, las muertes por accidentes de tránsito han superado a las muertes por homicidios. El comparativo muestra que se registran 115 personas fallecidas por siniestros viales, frente a 110 homicidios.

Según el Tablero de Mortalidad por Siniestros Viales, las 115 víctimas se distribuyen por comunas de la siguiente manera:

Castilla es, con amplia diferencia, la comuna más afectada en 2026, con 22 muertes (casi el 19% del total de la ciudad). Presenta un fuerte incremento del 57% respecto al año anterior.

Le siguen en concentración de casos las comunas del Centro-oriente y Nororiente (La Candelaria, Aranjuez y Robledo), aunque con comportamientos mixtos.

Las comunas que presentan los mayores aumentos son:

Castilla (+57%), Laureles-Estadio (+50%), Robledo (+44%) y Guayabal (+50%).

Sorprende, en cambio, la reducción registrada en Aranjuez (-50%), Belén (-50%) y La Candelaria (-24%).

En general, la mortalidad por siniestros viales en Medellín en 2026 está altamente concentrada en el norte y centro de la ciudad, siendo Castilla el principal foco crítico.

Ante este panorama, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito resaltan la reducción significativa tanto en muertes violentas como en accidentes de tránsito.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, señaló que estos resultados son fruto de “una apuesta decidida por proteger la vida y la integridad de las personas, tanto frente a riesgos criminales como de movilidad”.

“Hemos fortalecido el trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad, operativos en territorio y campañas de cultura ciudadana. En seguridad, mantenemos una política de cero tolerancia al homicidio, con una tasa de esclarecimiento superior al promedio nacional, apoyados en tecnología y trabajo policial. Celebramos una reducción del 26% en homicidios frente al año anterior y cifras históricamente bajas, reflejando una tendencia sostenida a la baja”, finalizó.