Emergencias por lluvias dejan 24 viviendas afectadas en Andes y 200 familias damnificadas en Turbo

Antioquia

Grandes inundaciones y daños en la infraestructura en municipios del suroeste y el Urabá antioqueño, dejaron cientas de familias perjudicadas a causa de las fuertes lluvias.

En el corregimiento Santa Inés, del municipio de Andes, una avenida torrencial causó inundaciones que afectaron al menos 24 viviendas y generó daños en dos puentes dejando a diez veredas incomunicadas. En esta zona, se adelantan labores de evaluación para establecer la magnitud de la emergencia y el número total de damnificados.

“Hoy nos encontramos desde el DAGRAN realizando la caracterización técnica de estas afectaciones. Estamos haciendo unas imágenes a través de drones en el territorio y adelantando toda la logística para la entrega de ayuda humanitaria a este corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes”, explicó Vanessa Paredes, directora del DAGRAN.

La situación también genera preocupación en el distrito de Turbo, donde las crecientes e inundaciones asociadas a los ríos Turbo, Currulao y Guadualito han afectado cinco veredas y un corregimiento, dejando al menos 200 familias damnificadas.

Ante este nuevo episodio de lluvias, el DAGRAN informó que desplegó maquinaria y equipos de atención para apoyar las labores de respuesta y mitigar el impacto sobre las comunidades afectadas.

Antioquia continúa en alerta por lluvias

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas siguen representando un riesgo para gran parte del departamento. Actualmente, los 125 municipios de Antioquia permanecen en alerta naranja debido a las precipitaciones.

Según los organismos de gestión del riesgo, el departamento atraviesa una temporada de transición climática que favorece la persistencia de las lluvias en varias subregiones. Por esta razón, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar de manera oportuna cualquier situación relacionada con inundaciones, deslizamientos o movimientos en masa.