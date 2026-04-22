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22 abr 2026 Actualizado 14:51

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Estadounidense fue hallado sin vida en apartamento en Itagüí: habría estado con dos mujeres

La víctima fue identificada como Engels Stephen Gotleib, de 50 años, residente en Estados Unidos.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Laura Sampedro

Medellín

Itagui

La muerte de un ciudadano extranjero en el sur del Valle de Aburrá volvió a encender las alertas de las autoridades. El caso más reciente ocurrió en el municipio de Itagüí, donde un estadounidense fue hallado sin vida en un apartamento de renta corta.

El hecho se registró en el barrio La Esmeralda, en una zona de alta afluencia de turistas, dentro de un inmueble rentado mediante plataformas digitales. La víctima fue identificada como Engels Stephen Gotleib, de 50 años, residente en Estados Unidos.

Según la información preliminar entregada por la propietaria del lugar, el hombre había ingresado el pasado 18 de abril en compañía de dos mujeres, quienes abandonaron la habitación ese mismo día, luego de permanecer con el extranjero durante varias horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado sobre la cama, en posición boca abajo, sin camisa y durante la inspección no se evidenciaron signos de violencia.

Aunque las mujeres que estuvieron con el norteamericano ahora hacen parte de las investigaciones, por ahora no han sido señaladas o identificadas.

Las autoridades indicaron que serán los resultados de Medicina Legal los que permitan determinar con precisión las causas de la muerte y esclarecer el caso.

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