Medellín activa Alerta Naranja por segunda temporada de menos lluvias

Medellín, Antioquia

Estamos en la segunda temporada de menos lluvias en Medellín. Esto no significa ausencia total de precipitaciones, sino una reducción significativa, lo que no disminuye el riesgo. Por esta razón, las autoridades de Gestión del Riesgo han activado la Alerta Naranja ante la alta probabilidad del Fenómeno del Niño, que podría afectar el clima, los embalses, la producción de alimentos y la salud pública.

El DAGRD, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y la Secretaría de Medio Ambiente, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), trabajan de manera coordinada en acciones de mitigación y prevención, al tiempo que verifican y actualizan el plan de contingencia.

Nueve estaciones de Bomberos, junto con guardabosques y personal especializado en incendios forestales, están dispuestas para atender las zonas de mayor riesgo. Esto incluye la protección de 3.200 hectáreas de bosques de propiedad del Distrito y los siete cerros tutelares.

Además, se busca evitar la expansión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, cuya transmisión podría aumentar debido a las condiciones favorables para los mosquitos en esta temporada.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, señaló que se ha incrementado la atención de emergencias, especialmente los incendios forestales.

“Hoy en Medellín, en lo que ha corrido de los 6 meses del año, 3000 emergencias, de las cuales 45 han sido incendios forestales. Estos incendios forestales se presentan en su gran mayoría, cerca del 99.8 % de los incendios forestales son producidos por la intervención voluntaria o involuntaria del hombre. Esto es fundamental que lo tengamos también, porque es una responsabilidad importante que deben tener todos los ciudadanos de del distrito de Medellín”, expuso, Carlos Quintero, director del DAGRD.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que haga un uso responsable del agua y la energía, reporte cualquier emergencia al 123, evite prender fogatas y prepare en familia su plan de gestión del riesgo.