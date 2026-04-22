Tres menores resultaron heridos cuando les cayó un ventilador en escuela en deterioro de Yondó

Yondó, Antioquia

Hechos de gravedad se presentaron en la Institución Educativa La Patria, ubicada en el municipio de Yondó, en la subregión del Magdalena Medio, de Antioquia, cuando un ventilador en funcionamiento cayó sobre tres estudiantes del grado preescolar.

Lo ocurrido llevó a un llamado alarmante por parte de los padres de familia, quienes venían denunciando el deterioro que posee la institución. Estos menores pertenecen al grado Transición F, y el accidente se dio en horas de la mañana del día de hoy, 22 de abril. Según los padres, este no es el primer accidente que cobija la estructura de la escuela.

La representante de los padres de familia menciona que con este hecho se hace aún más evidente el alto riesgo al que están expuestos los menores dentro del espacio escolar. De acuerdo con su testimonio, el incidente dejó a uno de los niños con una herida considerable en la cabeza.

El menor fue trasladado al Hospital Héctor Abad y recibió varios puntos; hecho que ha generado preocupación generalizada entre padres y demás denunciantes, ya que se menciona que este no ha sido un caso aislado.

Las declaraciones de los padres evidencian que este accidente es resultado de un deterioro estructural que lleva años sin ser atendido. Además, puntualizaron que la institución presenta baldosas sueltas, techos en mal estado, antecedentes de caída de cielo raso y situaciones que ya han provocado lesiones en otros estudiantes.

Techo de la Escuela La Patria Ampliar Techo de la Escuela La Patria Cerrar

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A estos casos de infraestructura se suman las condiciones de los sanitarios. Los baños, testifican, poseen un estado crítico, con varios de ellos inservibles, acumulación de desechos y riesgos para la salud de los alumnos. Persisten además problemas de inundación cuando llueve, agregan.

Los acudientes, manifiestan además, que pese a las quejas reiteradas y el llamado a las medidas preventivas, no se han propiciado soluciones de fondo por las directivas o la administración municipal. Las intervenciones, relatan, han sido mínimas y temporales, sin dar con el problema estructural.

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Caracol Radio se comunicó con el alcalde de Yondó, Yeison Ariza, y la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia para conocer otra versión de los hechos; se está a la espera de una respuesta oficial de las autoridades.

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