36 allanamientos y 15 capturas, fue el resultado operacional contra la estructura criminal San Pablo

Medellín, Antioquia

Autoridades de Medellín dieron a conocer los más recientes resultados operativos contra el crimen organizado en la capital de Antioquia, específicamente contra la estructura criminal San Pablo, responsable de delitos como homicidios, extorsión y otros, cometidos en el nororiente de la ciudad.

Esto fue posible gracias a 36 allanamientos que dejaron como resultado la captura de 15 integrantes de dicha estructura, además de la incautación de dinero, drogas y tecnología.

Entre los capturados se encuentran varias personas que ejercían labores de coordinación. Destacan: Alias ‘La Mica’, Luis Albeiro Mazo, de 53 años, quien coordinaba en los sectores de Carpinelo y Carambolas.

Alias ‘Bedoya’, Edison Arbey Castañeda, de 39 años, responsable de la coordinación en el sector de La Esperanza.

Alias ‘El Ciego’, William Fernando Zapata Vera, de 41 años, quien operaba en los sectores de Tablones y Carpinelo y alias ‘Pirulo’, John Fernando Vera Mazo, de 46 años, con injerencia y coordinación en los sectores de La Aldea y El Compromiso.

“Esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”, dijo el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este golpe fue posible gracias al trabajo de investigadores especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Tras ocho meses de investigación, motivada por las denuncias de más de 10 víctimas, se recolectaron elementos materiales probatorios suficientes para vincular a los capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

De acuerdo con la investigación, esta estructura estaría realizando exigencias extorsivas a cerca de 1.000 comerciantes de la zona, obteniendo rentas criminales que superarían los 600 millones de pesos mensuales.

Con este resultado, en lo corrido de la vigencia 2026, las autoridades han capturado más de 80 extorsionistas de esta estructura, incluyendo 6 cabecillas, y han incautado armas de fuego y otros elementos utilizados para cometer delitos.