Dos personas fueron capturadas tras disturbios en la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

Dos personas implicadas en los disturbios registrados este miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia, en el norte de Medellín, fueron capturadas.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de encapuchados protagonizó una protesta al interior del campus universitario, situación que derivó en enfrentamientos con integrantes de la Policía Nacional que permanecían en el exterior de la institución.

La alteración del orden público obligó al cierre de la calle Barranquilla y de la calzada occidental de la avenida Regional, en el tramo comprendido entre el sector de La Minorista y la Universidad de Antioquia, generando afectaciones a la movilidad en esta zona de la ciudad, además de ser suspendido el foro de candidatos a la rectoría.

Detalles de las capturas

Una de las capturas corresponde a un individuo que, presuntamente, impidió el avance de una tanqueta de la Policía cuando esta intentaba ingresar por el acceso principal de la universidad, mientras que el segundo procedimiento se produjo tras el seguimiento realizado por las autoridades a un hombre que, según la investigación, habría disparado contra miembros de la fuerza pública desde el interior del campus universitario.

Según la versión oficial, el hombre fue detenido en flagrancia y en su poder fueron hallados un arma de fuego, prendas de vestir y otros elementos que, según las autoridades, coincidirían con los utilizados durante los hechos.

Las autoridades indicaron que durante otros procedimientos realizados por las autoridades se adelantaron allanamientos relacionados con grupos que, según la administración distrital, tendrían vínculos con estructuras ilegales que buscan promover acciones violentas en la ciudad.

“Se le encontraron banderas del ELN, se le encontraron puros manifiestos comunistas, fotos del Che Guevara, gases, pinturas, elementos, todos que los vinculan y dejan en evidencia la prueba, reina, de que esas estructuras son las que tienen cooptados los grupos clandestinos que tienen presencia al interior de las universidades “, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos que le sean imputados en el proceso correspondiente.

Desde la Alcaldía de Medellín aseguraron que continuarán desarrollando operativos para prevenir nuevos hechos de alteración del orden público y garantizar la seguridad en la ciudad.