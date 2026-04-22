“‘Calarcá’ debe aclarar si el frente 36 no obedece sus disposiciones”: Secretaría de Seguridad

Antioquia

La gobernación de Antioquia ha solicitado al Gobierno Nacional que aclare la relación que tiene alias Calarcá con quien adelanta un proceso de paz y las disidencias del frente 36 de Antioquia lideradas por alias 'Primo Gay’, quien según las informaciones oficiales es el responsable de diferentes delitos como homicidios, desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones y ataques a la población civil con explosivos.

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“O que ‘Calarcá’ le diga al Gobierno Nacional si es que esa facción de bandidos no obedece a sus disposiciones, si es que esa facción de bandidos es disidente de las disidencias de él. Que le aclare al Estado para que la fuerza pública, entonces, pueda tomar acciones de manera contundente allí”, manifestó el secretario de seguridad general (r) Luis Eduardo Martínez.

El funcionario recuerda que en el municipio de Briceño hay varias denuncias sobre personas desaparecidas y presuntamente asesinadas por alias ‘Primo Gay’, bajo el mando de Calarcá.

“¿Por qué no hacemos en Briceño y su área rural lo mismo que se hizo en El Plateado en departamento Cauca? Esa sería una muy buena decisión militar”.

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Finalmente, reiteró que es necesario que se active la orden de captura contra alias ‘Calarcá’.

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