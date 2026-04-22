“No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento”: Angie Rodríguez pide protección

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, habla en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las amenazas y mensajes extorsivos que ha recibido.

¿Quién la extorsiona?

“No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó.

Incluso, en su conversación con este medio, leyó parte de una presunta conversación con uno de los extorsionistas, que le dice que está “preparado” para cualquier cosa.

“Yo me metí en el tema de pánico por lo que él me estaba diciendo”, dijo.

Rodríguez contó que ella, al ser extorsionada por la misma persona, chats que ya tiene la Fiscalía, decidió bloquearlo, pero luego volvieron los mensajes amenazantes y mencionándole que no lo vuelva a hacer.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: