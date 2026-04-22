Angie Rodríguez quiere generar tormenta mediática para hacerle daño a este Gobierno: Carlos Carrillo

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, respondió en 6AM W a las acusaciones hechas por la gerente del Fondo de Adaptación en Colombia, Angie Rodríguez, asegurando que no se está ocultando y que accedió a la entrevista para dar la cara ante la opinión pública.

En medio de la entrevista, Carrillo, afirmó que las declaraciones de Rodríguez contienen “aseveraciones muy graves”

“Yo hablo con pruebas. Cuando tengo algo, voy a la Fiscalía y denuncio”, enfatizó.

Por otro lado, el director afirmó que las declaraciones de Rodríguez podrían tener una motivación política, especialmente en un contexto cercano a elecciones.

Según Carrillo, se estaría intentando generar una “tormenta mediática que impacte al Gobierno (...) es un desespero ante un relato que se le está cayendo”, afirmó.

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¿Hay un espía dentro del Fondo de Adaptación?

Frente a la acusación de haber infiltrado una persona cercana a Rodríguez, Carrillo aseguró que desconoce a quién se refiere la exdirectora.

Explicó que los asesores del Fondo de Adaptación eran designados directamente por ella y que no tuvo injerencia en esas decisiones.

“Yo no sé de quién habla. Ella misma llevó a su equipo”, sostuvo.

Contratos del Fondo de Adaptación con la UNP

Carlos Carrillo, también cuestionó el convenio firmado entre el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), al señalar que este acuerdo estaría siendo utilizado para cubrir gastos de seguridad personal de la actual directora, Angie Rodríguez.

Carrillo explicó que, según su experiencia como exgerente del Fondo de Adaptación, la entidad ya cuenta con mecanismos establecidos para la movilidad y seguridad de sus directivos.

Indicó que el gerente dispone de un vehículo oficial con conductor asignado, por lo que considera innecesario recurrir a un convenio adicional con la UNP para estos fines.

“Eso no funciona así. El vehículo del gerente está a disposición y hace parte de la estructura de la entidad”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: