¿Benedetti renunciará a su cargo de ministro para trabajar en la campaña de Iván Cepeda?

Varias decisiones se están fraguando en Casa de Nariño, de cara a la segunda vuelta presidencial y tras los resultados electorales que dejaron en segundo lugar a Iván Cepeda en la contienda del pasado 31 de mayo.

La primera que quedó totalmente descartada fue la renuncia del presidente Gustavo Petro, pues el jefe de Despacho Raúl Moreno, aseguró que el mandatario no va a renunciar a la Presidencia de la República.

Pero hay otra decisión que se está fraguando y es la del ministro del Interior, Armando Benedetti que salió tras una reunión en Casa de Nariño con el presidente Petro.

En el encuentro que duró más de dos horas, el presidente Petro le propuso al ministro Benedetti que renunciara a su cargo, para que entrara de lleno a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Sin embargo, el ministro no está del todo convencido de tomar esta decisión, pues consideraba que si Abelardo de la Espriella lograba 7 millones de votos en las elecciones del 31 de mayo se iba a quedar con la Presidencia de Colombia, y efectivamente logró más de $10.000 millones de votos.

No obstante, aunque desde el Gobierno ya lo tenían medio convencido, el ministro sigue reflexionando y en las próximas horas tomará la determinación, si decide renunciar a su cargo en la cartera del Interior y entra de lleno a trabajar en la campaña presidencial de Iván Cepeda.