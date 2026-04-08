Nuevo enfrentamiento entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez: “Se abraza con enemigos del Gobierno”

Un nuevo episodio vive el enfrentamiento entre el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, UNGRD, Carlos Carrillo, y la exdirectora del Dapre (hoy gerente del Fondo de Adaptación), Angie Rodríguez.

En esta ocasión, la manzana de la discordia fue un video en el que aparece Rodríguez junto a varios líderes políticos y comunitarios en el sector de la Mojana, en Sucre.

¿Quiénes son las personas que aparecen con Angie Rodríguez?

De acuerdo con Carrillo, en dicha pieza la gerente aparece “abrazada” con varias personas que, según él, harían parte del círculo político del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, condenado en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción al interior del actual gobierno.

“Es un grupo de políticos de la región. Son candidatos a las alcaldías, a las asambleas; cuando no están en elecciones, dicen simplemente que son defensores de unas causas, eso no tiene nada de malo, pero hay cosas que son realmente muy violentas e inaceptables”, afirmó.

Carrillo aseguró que incluso una de las personas que se reunió con Angie Rodríguez lo amenazó de muerte, situación que fue denunciada.

“Esos mismos que acusan al gobierno insistentemente de no querer cerrar Caregato, de odiar a La Mojana, de odiar a Sucre, pues la señora Angie Rodríguez va y los abraza como si no supiera quiénes son. El subgerente del fondo, el señor (Andrés) Charri, firmó la ruta del arroz con la Fundación San José; ahí también aparece con ellos y saben perfectamente quiénes son; son enemigos del gobierno”, aseguró Carrillo.

¿Qué dijo Carrillo de la exdirectora del Dapre?

Frente a la posibilidad de que este tipo de enfrentamientos produzcan desavenencias al interior del mismo Gobierno, Carrillo defendió su posición asegurando que no es “exótico” que llame la atención ante este tipo de situaciones, al defender el proyecto político del progresismo.

“Otra cosa son oportunistas que han estado en todos lados, como Angie Rodríguez, que estuvo incluso con concejales de Cambio Radical trabajando en el Concejo de Bogotá. A mí me han dicho que es cercana al exministro Wilson Ruiz, al hijo de Jorge 40, una serie de cercanías políticas que uno dice: ‘Pero ¿y esta gente por qué llega a unos cargos tan altos en el gobierno?’“, sentenció.

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