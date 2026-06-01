Lista de candidatos que no alcanzaron el umbral de votos en la primera vuelta 2026: ¿qué significa?

Imagen de referencia de elecciones Colombia y tarjetón. Fotos: Getty Images / Registraduría

La primera vuelta electoral en Colombia que se llevó a cabo este domingo 31 de mayo ha dejado un escenario sorpresivo con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los contendientes para la segunda vuelta, el próximo 21 de junio de 2025.

Abelardo de la Espriella con su movimiento ‘Firmes por la Patria’ lideró la votación con 10.361.499 votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico, obtuvo 9.688.361 votos (40,90 %).

¿Cuál es el umbral mínimo de votación?

Ahora bien, en Colombia, el umbral mínimo de votación para acceder a la figura de reposición de votos, que consiste en la financiación estatal posterior a la campaña. En el caso de las elecciones presidenciales, la norma establece que los candidatos deben obtener al menos el 4 % de los votos válidos depositados en la jornada.

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Quienes no alcancen este porcentaje piderden el derecho al reembolso y deberán asumir la totalidad de sus gastos. El Estado reconoce un valor por cada voto válido, si se cumple el umbral.

Para estas elecciones, se reconocerá 8.613 pesos por cada voto válido que consigan en las urnas. Este desembolso se hace a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Conviene mencionar que este monto de dinero no se le da al candidato para sí mismo, sino para cubrir los gastos de campaña, los cuales debe certificar mediante facturas legales.

Además, el monto final de la de la devolución no podrá supuerar el tope máximo de gastos de camapaña fijado por la ley. Es decir,si una campaña obtuvo votos que sumen 100 millones de pesos, pero justificaron solamente 50 millones de pesos en gastos, el Estado les dará 50 millones de pesos.

¿Y en una segunda vuelta presidencial?

Para la segunda vuelta, a los dos candidatos que disputen la contienda electoral se les pagarán 8.433 pesos por cada voto.

Los más votados en la primera vuelta 2026

Estos son los resultados del preconteo electoral con el avance #67 y el 100 % de las mesas informadas, 122.020 en total.

Abelardo de la Espriella: 10.361.499 (43,74 %)

10.361.499 (43,74 %) Iván Cepeda: 9.688.361 (40,90 %)

9.688.361 (40,90 %) Paloma Valencia: 1.639.685 (6,92 %)

1.639.685 (6,92 %) Sergio Fajardo: 1.009.073 (4,26 %)

Los que no alcanzaron el umbral

Entre los candidatos que no alcanzaron el umbral se destacan la exalcaldesa Claudia López, el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, el exsenador Roy Barreras y el empresario Santiago Botero.

Claudia López: 225.517 (0,95 %)

225.517 (0,95 %) Santiago Botero: 206.140 (0,87 %)

206.140 (0,87 %) Mauricio Lizano: 53.839 (0,22 %)

53.839 (0,22 %) Miguel Uribe Londoño: 28.657 (0,12 %)

28.657 (0,12 %) Sondra Macollins: 19.889 (0,08 %)

19.889 (0,08 %) Roy Barreras: 14.108 (0,05 %)

14.108 (0,05 %) Gustavo Matamoros: 5.627 (0,02 %)

¿Cómo funciona la segunda vuelta en Colombia?

El 21 de mayo se llevará a cabo la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La segunda vuelta fue incorporada en la Constitución Política para asegurar mayor legitimidad en la elección presidencial.

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos.