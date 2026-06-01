Extraditan desde Argentina a presunta testaferra del ELN señalada de lavar más de $885.000 millones

La Policía Nacional confirmó la extradición desde Argentina de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, señalada de integrar una red de testaferros al servicio del Frente de Guerra Oriental del ELN y de participar en operaciones de lavado de activos por más de 885.000 millones de pesos.

Según la DIJIN e INTERPOL, la mujer habría utilizado su condición de empresaria en el departamento de Arauca para ocultar y legalizar recursos presuntamente obtenidos por esa estructura armada ilegal en la región fronteriza.

Las investigaciones indican que Arévalo Carrascal hacía parte de una red financiera que servía para mover y dar apariencia de legalidad a recursos destinados al sostenimiento de las actividades del ELN mediante diferentes actividades comerciales.

La extradición se concretó tras una coordinación entre las autoridades de Colombia y Argentina, que incluyó mesas de trabajo con la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Buenos Aires, así como el acompañamiento del agregado de la Policía Nacional y del Consulado de Colombia en ese país.

La procesada llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo comercial y fue puesta a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado. En las próximas horas se realizarán las audiencias para definir su situación judicial.