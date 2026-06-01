Extraditan desde Argentina a presunta testaferra del ELN señalada de lavar más de $885.000 millones
La extradición se concretó tras una coordinación entre las autoridades de Colombia y Argentina.
La Policía Nacional confirmó la extradición desde Argentina de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, señalada de integrar una red de testaferros al servicio del Frente de Guerra Oriental del ELN y de participar en operaciones de lavado de activos por más de 885.000 millones de pesos.
Según la DIJIN e INTERPOL, la mujer habría utilizado su condición de empresaria en el departamento de Arauca para ocultar y legalizar recursos presuntamente obtenidos por esa estructura armada ilegal en la región fronteriza.
Las investigaciones indican que Arévalo Carrascal hacía parte de una red financiera que servía para mover y dar apariencia de legalidad a recursos destinados al sostenimiento de las actividades del ELN mediante diferentes actividades comerciales.
La extradición se concretó tras una coordinación entre las autoridades de Colombia y Argentina, que incluyó mesas de trabajo con la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Buenos Aires, así como el acompañamiento del agregado de la Policía Nacional y del Consulado de Colombia en ese país.
La procesada llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo comercial y fue puesta a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado. En las próximas horas se realizarán las audiencias para definir su situación judicial.