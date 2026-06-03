Medicina Legal reveló que, entre los 48 cadáveres hallados en Guaviare, 11 eran menores

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / D-Keine

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que, entre los 48 cadáveres hallados en el lugar conocido como Barranco Colorado, zona rural del municipio de San José del Guaviare, 11 corresponden a menores de edad (8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino).

Estos cuerpos corresponderían a las víctimas de los combates entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Igualmente, se conoció que han sido identificados 43 de los 48 cuerpos relacionados con lo ocurrido en medio de los enfrentamientos del pasado 27 de mayo.

“Los cinco cuerpos que no se han logrado identificar corresponden al sexo masculino”, informó el Instituto.

Los análisis forenses adelantados permitieron establecer que, de las víctimas identificadas, 39 son de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre ellas las personas menores de edad.

En Bogotá se encuentran:

Sede Central Bogotá

Alexis Javier Colorado Ibarra Jonatan Vargas Rodríguez Jhonifer Alexis Aranda Muse Juan Camilo Pérez Ríos Arsecio Betancur Obregón Elizabeth Ulcué Cruz Floro Alberto Quitumbo Pito Henry Jhoan Rodríguez Rubén Darío Montero Timaná Yoffer Cambindoo Obando José Julián Arrieta Castro Luis Alberto Muñoz Romero Carlos Javier Silva Pedraza Dheyby Wilson Criollo Bastidas Daniela Mucutuy Valencia Yolanda Yomari Nastacuas Guanga Kedwin Adrián Mosquera Galvis Edison Requena Torres Harrison Stiven Medina Durango Menor YUC Menor JPCG Menor YOUC Menor MAR Menor WAPM Menor CYJA

Sede Yopal

Jonatan David Álvarez Arteaga Jhon Aris Orobio Angulo Dayler Mosquera Perea José Edinsson Parra Rojas Elida Omaira Yucuna Tanimuca Menor UVTD

Sede Villavicencio