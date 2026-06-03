Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jun 2026 Actualizado 02:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Medicina Legal reveló que, entre los 48 cadáveres hallados en Guaviare, 11 eran menores

Los cuerpos aparecieron abandonados en la zona en la que hubo combates entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / D-Keine

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Añadir Caracol Radio en Google

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que, entre los 48 cadáveres hallados en el lugar conocido como Barranco Colorado, zona rural del municipio de San José del Guaviare, 11 corresponden a menores de edad (8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino).

Estos cuerpos corresponderían a las víctimas de los combates entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Igualmente, se conoció que han sido identificados 43 de los 48 cuerpos relacionados con lo ocurrido en medio de los enfrentamientos del pasado 27 de mayo.

“Los cinco cuerpos que no se han logrado identificar corresponden al sexo masculino”, informó el Instituto.

Los análisis forenses adelantados permitieron establecer que, de las víctimas identificadas, 39 son de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre ellas las personas menores de edad.

En Bogotá se encuentran:

Sede Central Bogotá

  1. Alexis Javier Colorado Ibarra
  2. Jonatan Vargas Rodríguez
  3. Jhonifer Alexis Aranda Muse
  4. Juan Camilo Pérez Ríos
  5. Arsecio Betancur Obregón
  6. Elizabeth Ulcué Cruz
  7. Floro Alberto Quitumbo Pito
  8. Henry Jhoan Rodríguez
  9. Rubén Darío Montero Timaná
  10. Yoffer Cambindoo Obando
  11. José Julián Arrieta Castro
  12. Luis Alberto Muñoz Romero
  13. Carlos Javier Silva Pedraza
  14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas
  15. Daniela Mucutuy Valencia
  16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga
  17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis
  18. Edison Requena Torres
  19. Harrison Stiven Medina Durango
  20. Menor YUC
  21. Menor JPCG
  22. Menor YOUC
  23. Menor MAR
  24. Menor WAPM
  25. Menor CYJA

Sede Yopal

  1. Jonatan David Álvarez Arteaga
  2. Jhon Aris Orobio Angulo
  3. Dayler Mosquera Perea
  4. José Edinsson Parra Rojas
  5. Elida Omaira Yucuna Tanimuca
  6. Menor UVTD

Sede Villavicencio

  1. Brayan Daniel Pérez Moreno
  2. María Zenaida Caldón
  3. Luis Alberto Valencia Cuetia
  4. Royer Wilfredo Téllez Turbay
  5. María Luisa Mosquera Hoyos
  6. José Alirio Calambás Cañas
  7. Cristian Felipe Balvin Vidal
  8. José Hernando Menza Trochez
  9. Bernardo Castro Yagary
  10. Menor AFAY
  11. Menor FYFE
  12. Menor JJCHCH
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir