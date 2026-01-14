Salida de Angie Rodríguez: varios funcionarios fueron llamados a explicar nombramientos

Sólo un par de horas antes de que se produjera la publicación de un mensaje en la cuenta de X del Departamento Administrativo de la Presidencia informando la renuncia “voluntaria” de Angie Rodríguez a la dirección de esa entidad, varios funcionarios fueron citados a la Casa de Nariño para responder llamativas preguntas.

Fuentes le contaron a 6AM W que entre los convocados habrían estado los jefes de la SAE, la Aerocivil, el ICBF, el Icetex y los ministros de Vivienda y Educación. Varios de los asistentes confirmaron a Caracol Radio que los cuestionamientos tenían que ver con nombramientos que se estarían produciendo en distintas entidades, en la recta final de la administración Petro, los cuales, aparentemente, están bajo sospecha.

“Se mandaron a llamar uno a uno por nombramientos, por instrucciones del presidente”, dijo a 6AM una alta fuente de la Presidencia. Otro funcionario, que pasó al tablero a explicar contrataciones de personal nos contó que le “preguntaron específicamente si Angie estaba pidiendo nombrar gente recomendada por congresistas en las entidades”.

Asimismo, Caracol Radio supo que había malestar por rumores sobre un presunto favorecimiento a congresistas que no han sido precisamente amigos del Gobierno y los cuales estarían siendo beneficiados con nombramientos.

6AM consultó a la saliente directora frente a los señalamientos. Rodríguez explicó que siempre cumplió las funciones de su cargo, incluyendo la interlocución con congresistas, y que “lo hecho ha sido con la autorización del señor presidente”.

Finalmente, la funcionaria, quien es además gerente del Fondo de Adaptación, aseguró que va a instaurar acciones legales contra quienes hayan sugerido que estaba actuando contra las instrucciones del jefe de Estado.

