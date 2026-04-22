“Presidente, pare esto y proteja mi vida”: Angie Rodríguez a Gustavo Petro por amenazas en su contra
La gerente del Fondo de Adaptación relató una tensa conversación con el presidente de la República, quien, según ella, la trató “muy mal” y la acusó de manejar contrabando y liderar el puerto de Buenaventura.
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció en 6AM W de Caracol Radio ser víctima de extorsión, amenazas y constreñimiento. Según relató, un extorsionista le envió mensajes exigiendo 20 millones de pesos, amenazando con divulgar información si no accedía.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...