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22 abr 2026 Actualizado 15:06

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“Presidente, pare esto y proteja mi vida”: Angie Rodríguez a Gustavo Petro por amenazas en su contra

La gerente del Fondo de Adaptación relató una tensa conversación con el presidente de la República, quien, según ella, la trató “muy mal” y la acusó de manejar contrabando y liderar el puerto de Buenaventura.

El presidente colombiano, Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente colombiano, Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

El presidente colombiano, Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Maria José Castro

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció en 6AM W de Caracol Radio ser víctima de extorsión, amenazas y constreñimiento. Según relató, un extorsionista le envió mensajes exigiendo 20 millones de pesos, amenazando con divulgar información si no accedía.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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