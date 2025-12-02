Primicia: ¿Por qué estarían buscando la salida de Angie Rodríguez del Gobierno?

Ante los rumores por la supuesta salida de Angie Rodríguez del gobierno, Caracol Radio conoció qué habría una campaña al interior de Palacio para sacarla del Fondo de Adaptación y del Dapre, por intereses particulares.

Rodríguez detectó presuntas irregularidades en contratos en el Fondo de Adaptación.

Además, se ha opuesto a la contratación de exagentes del DAS en el Gobierno, así como de otros movimientos internos, sin la debida autorización.

Su salida la estarían buscando, entre otros, Raúl Moreno, actual jefe de despacho, y quien tendría interés en ocupar la dirección del Dapre, según las fuentes consultadas por Caracol Radio.

¿Qué otros intereses habría tras el plan para la salida de Angie Rodríguez?

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que Angie Rodríguez ha tenido conflictos al interior de Palacio por temas de género. Algunos funcionarios en Casa de Nariño estarían cuestionando los nombramientos que le ha hecho el presidente Gustavo Petro en cargos de poder en los últimos meses, entre ellos, en el Fondo de Adaptación.



