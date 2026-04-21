Funcionaria denunciada por corrupción y otros 4 directivos salen del Fondo de Adaptación
De haber sido desvinculados por decisión de la entidad, se podría haber incumplido la ley de garantías, que no permite ese tipo de decisiones en los meses previos a las elecciones.
Funcionaria denunciada por corrupción y otros 4 directivos salen del Fondo de Adaptación
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Verónica Villegas, asesora de la dirección del Fondo de Adaptación que fue denunciada hace pocos días por presuntamente haber exigido a contratistas un porcentaje del pago para que se realizara el respectivo giro de lo que la entidad les adeuda, trabajó en la entidad hasta hace cuatro días, según conoció 6AM W de Caracol.
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Aunque se desconoce si la funcionaria fue declarada insubsistente o si renunció, ella no habría sido la única persona del nivel directivo que trabajó hasta finales de la semana pasada en el Fondo.
- Carlos Olaya, líder del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual y subgerente (e) de Estructuración
- Diana Marcela Ramírez, líder del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera
- Johanatan Duque, subgerente de Proyectos
- Ligia Zárate, líder del equipo de trabajo de Dinámicas Hídricas también abandonaron la entidad.
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De haber sido desvinculados por decisión de la entidad, se podría haber incumplido la ley de garantías, que no permite ese tipo de decisiones en los meses previos a las elecciones para evitar politiquería.
En el caso de Verónica Villegas se desconoce si su salida de la entidad estuvo relacionada con las denuncias hechas la semana anterior por el exdirector del Fondo, Carlos Carrillo.
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Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....