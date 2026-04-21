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Funcionaria denunciada por corrupción y otros 4 directivos salen del Fondo de Adaptación

Verónica Villegas, asesora de la dirección del Fondo de Adaptación que fue denunciada hace pocos días por presuntamente haber exigido a contratistas un porcentaje del pago para que se realizara el respectivo giro de lo que la entidad les adeuda, trabajó en la entidad hasta hace cuatro días, según conoció 6AM W de Caracol.

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Aunque se desconoce si la funcionaria fue declarada insubsistente o si renunció, ella no habría sido la única persona del nivel directivo que trabajó hasta finales de la semana pasada en el Fondo.

Carlos Olaya, líder del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual y subgerente (e) de Estructuración

Diana Marcela Ramírez, líder del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

Johanatan Duque, subgerente de Proyectos

Ligia Zárate, líder del equipo de trabajo de Dinámicas Hídricas también abandonaron la entidad.

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De haber sido desvinculados por decisión de la entidad, se podría haber incumplido la ley de garantías, que no permite ese tipo de decisiones en los meses previos a las elecciones para evitar politiquería.

En el caso de Verónica Villegas se desconoce si su salida de la entidad estuvo relacionada con las denuncias hechas la semana anterior por el exdirector del Fondo, Carlos Carrillo.

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