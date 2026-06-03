Petro aseguró que no ha roto cooperación con EEUU a pesar de que imponen política ante narcotráfico
El presidente confirmó que continúa el trabajo de cooperación con Estados Unidos a pesar de las discusiones políticas.
En una alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro anunció que Colombia logró revertir la tendencia de crecimiento de cultivos ilícitos, al alcanzar una reducción de 8821 hectáreas en el último cuatrimestre.
Aseguró que este indicador se logró gracias a la Fuerza Pública, que se consolida como “la más experta incautadora del mundo”, pues sus objetivos los alcanza sin acabar con vidas.
“El éxito nuestro entonces es que nuestras operaciones de incautación, que no matan a nadie hasta ahora, pero si capturan, y si incautan miles de toneladas, han convertido a la Fuerza Pública en la más experta incautadora del mundo”, señaló.
Relación con Estados Unidos
En la alocución presidencial, el alto mandatario exaltó que no ha roto ningún trabajo de cooperación con Estados Unidos, a pesar de “se impone una agenda política” ante la tarea de combatir el narcotráfico.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...