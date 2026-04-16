“En el Palacio de Nariño es el único lugar donde lo quieren”: Carlos Carrillo sobre Daniel Quintero

Cali

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, arremetió contra la designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud, al asegurar que su llegada representa un alto costo político para el Gobierno Nacional.

Carrillo fijó su postura a través de sus redes sociales, recordando que el exalcalde de Medellín enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos contra la administración pública. Aunque aclaró que tiene derecho a la defensa, sostuvo que el Pacto Histórico no debería asumir el costo de sus líos jurídicos. “Nada le debemos y nada nos aporta”.

Desde Cali, donde participó en el Encuentro de Coordinadores de Gestión del Riesgo, el funcionario prefirió no profundizar en sus declaraciones y reiteró que no considera conveniente desgastarse hablando de “un oportunista”.

“Muchos hemos tratado de sacar adelante este proyecto político, muchos estamos dispuestos a darlo todo por este proyecto político y creo que no vale la pena desgastarse en este momento hablando de una oportunista, una persona como Daniel Quintero, que el país conoce que Antioquía conoce, yo puse un trino y en ese trino están plasmado mis opiniones sobre el costo político de traer al proyecto a una persona como él”, señaló.

Asimismo, afirmó que Quintero genera un amplio rechazo en la ciudadanía, especialmente en Antioquia y cuestionó el respaldo que recibe desde la Casa de Nariño.

“Ese señor no lo quieren en ninguna parte, en el Palacio de Nariño es el único sitio donde lo quieren”, aseguró.

Las declaraciones de Carrillo se suman a las críticas que ha generado esta designación incluso dentro de sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro.