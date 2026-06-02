PGN suspendió a embajador en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política

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PGN suspendió a embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por participación en política

Este martes, 2 de junio, el director de 6AM W, de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por una presunta indebida participación en política.

¿Qué dijo la Procuraduría?

La Procuraduría explicó que tomó la decisión al identificar una presunta indebida participación en política de Saade debido a algunos mensajes publicados en su cuenta oficial de X en el marco de las elecciones presidenciales.

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Según el ente de control, en esos mensajes del diplomático “se podría evidenciar una presunta indebida participación en política al generar su apoyo en favor de una campaña política”.

En esa línea, explicó que por esos hechos “existe mérito” para abrir una investigación disciplinaria contra el mismo Saade y, por ende, suspenderlo provisionalmente de su cargo .

Allí, la entidad recalcó: “La medida a imponer satisface con suficiencia los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, propios del test de razonabilidad que se exige para la imposición” de la misma.

¿Por qué la Procuraduría tomó la decisión de suspender provisionalmente a Alfredo Saade?

Según explicó la Procuraduría en la resolución, la medida se tomó para “evitar que se siga generando una posible indebida participación en política por parte del mencionado en el marco de las elecciones para Presidencia de la República periodo 2026-2030, las cuales se encuentran en curso”.

Lo anterior porque consideraron que si no se le suspende provisionalmente, Saade podría seguir incurriendo en la falta, “a sabiendas que se entra en el término de 21 días hasta que se lleve la votación correspondiente a la segunda vuelta”.

Ahora, la PGN también dejó en claro que, “en consideración a que la suspensión provisional no es una medida definitiva sino cautelar, es necesaria para evitar que se continúe y reitere la falta disciplinaria”.

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Estos fueron algunos de los trinos por los cuales la Procuraduría tomó la decisión:

¿Qué ha dicho Alfredo Saade?

Aunque Alfredo Saade no se ha pronunciado, como tal, a su suspensión provisional, sí pidió excusas a quienes haya ofendido en la jornada electoral.

“Si he ofendido a alguien durante este periodo de elecciones le pido perdón delante de Dios. El país necesita unidad y aceptación unos con otros. Levántate Colombia”, dijo.

Así lo reveló Julio Sánchez Cristo:

Escuche la noticia completa a continuación:

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Esta es la resolución de la Procuraduría:

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